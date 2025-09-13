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Σύλληψη 33χρονου στη Θεσσαλονίκη – Μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς
Ειδήσεις
17:11 - 13 Σεπ 2025

Σύλληψη 33χρονου στη Θεσσαλονίκη – Μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς

Reporter.gr Newsroom
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Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα που εμπλέκεται σε παράνομη μεταφορά μεταναστών προχώρησαν αστυνομικές αρχές στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια του κόμβου Προφήτη, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ο αλλοδαπός οδηγός του Ι.Χ. οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε τελικά, ωστόσο ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός σε παρακείμενο χωράφι, αντιστάθηκε στη σύλληψη, αλλά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Κατά την έρευνα στο όχημα εντοπίστηκαν τέσσερις αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα, ένας εκ των οποίων ήταν κρυμμένος στο πορτ μπαγκάζ. Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι εν λόγω αλλοδαποί είχαν περάσει παράνομα τα ελληνοτουρκικά σύνορα από άγνωστο σημείο, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Για τη μεταφορά τους είχαν καταβάλει ο καθένας 3.500 ευρώ σε άγνωστο διακινητή.

Οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν το όχημα, δύο κινητά τηλέφωνα καθώς και χρηματικό ποσό. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/09/2025 - 16:38
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