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Τη Δευτέρα (22/9) αρχίζουν ξανά τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου
Ειδήσεις
17:00 - 19 Σεπ 2025

Τη Δευτέρα (22/9) αρχίζουν ξανά τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου

Reporter.gr Newsroom
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Την επανεκκίνηση των «ζωντανών» μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η πρωτοβουλία, που εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε όλους τους μαθητές Λυκείου – όπου κι αν βρίσκονται – για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μας στη νέα σχολική χρονιά. Ανακοινώνουμε την επανεκκίνηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στις 22 Σεπτεμβρίου. Μιας καινοτόμου δράσης, που στηρίζει μέσα από «ζωντανά» μαθήματα όλους τους μαθητές, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτική γνώση και ισότιμες ευκαιρίες στην προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις - απομειώνοντας σημαντικό βάρος για την ελληνική οικογένεια. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μία συλλογική κατάκτηση για τον χώρο της εκπαίδευσης που «ρίζωσε» για τα καλά, καθώς πέρυσι πρόσφερε περισσότερες από 3.500 ώρες διδασκαλίας από έμπειρους εκπαιδευτικούς και αγκαλιάστηκε από 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Με «πυξίδα» την περσινή επιτυχημένη χρονιά, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά φέτος: με νέα διαγωνίσματα προσομοίωσης, εμπλουτισμένο ασύγχρονο υλικό, βιντεομαθήματα υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερη στήριξη για τα παιδιά μας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος μας είναι, κανένα παιδί να μη στερηθεί το δικαίωμα να κυνηγήσει τα όνειρά του. Θέλω να ξέρετε πως σε αυτή τη διαδρομή δεν είστε μόνοι - είμαστε συνοδοιπόροι σας, για να σας ενθαρρύνουμε και να σας στηρίξουμε σε κάθε βήμα, στο όμορφο ταξίδι προς την επιτυχία. Εύχομαι από καρδιάς μια δημιουργική και γεμάτη δύναμη σχολική χρονιά, σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους».

Τι νέο φέρνει η φετινή χρονιά

Με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, από τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, το Ψηφιακό Φροντιστήριο:

  • Συνεχίζει τα «ζωντανά» μαθήματα για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων.
  • Εμπλουτίζει την πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης (lms.digitalschool.gov.gr) με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας.
  • Διατηρεί τη διδασκαλία από έμπειρους εκπαιδευτικούς που συνδυάζουν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες e-learning.
  • Διευρύνει την προσβασιμότητα για μαθητές με ειδικές ανάγκες, με προσαρμοσμένο υλικό και υποστήριξη.
  • Στοχεύει στη δημιουργία κοινότητας μάθησης, με συνεργασία μαθητών και καθηγητών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η πλατφόρμα streaming.digitalschool.gov.gr θα εμπλουτίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με βιντεομαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας, ώστε μαθητές από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Β’ Λυκείου να έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στην πλειονότητα των μαθημάτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις σχολικές μονάδες τους, καθώς και στις ιστοσελίδες:

Θετικά αποτελέσματα της περσινής χρονιάς

Η προηγούμενη σχολική χρονιά κατέγραψε 3.500 ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων, διάρκειας 45 λεπτών, με πλήρη προσβασιμότητα (νοηματική γλώσσα και υπότιτλοι). Συνολικά, 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό παρακολούθησαν τα μαθήματα, ενώ και απόφοιτοι προηγούμενων ετών αξιοποίησαν τη δυνατότητα παρακολούθησης για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές.

Η δωρεάν πρόσβαση στο πλούσιο ψηφιακό υλικό (επαναληπτικές ασκήσεις, διαγωνίσματα προσομοίωσης, διαδραστικά τεστ) και η ισότιμη εκπαιδευτική ευκαιρία για μαθητές απομακρυσμένων περιοχών αποτέλεσαν βασικούς πυλώνες επιτυχίας. Οι εκπαιδευτικοί δίδαξαν σε πραγματικό χρόνο τα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ υποστήριξαν και αξιολόγησαν ασύγχρονα τους μαθητές έως το τέλος Μαρτίου, οπότε ολοκληρώθηκε η ύλη. Τους μήνες Απρίλιο και Μάιο πραγματοποιήθηκαν εντατικές επαναλήψεις, με αναλυτική παρουσίαση λύσεων σε διαγωνίσματα προσομοίωσης για κάθε μάθημα. Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέμεινε ανοιχτή και κατά τη θερινή περίοδο για τους τελειόφοιτους.

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