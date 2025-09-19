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Ανοδικές τάσεις στη Wall Street - Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια
16:49 - 19 Σεπ 2025

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street - Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές στη Wall Street κινούνται ανοδικά την Παρασκευή (19/9), ακολουθώντας τη χθεσινή συνεδρίαση που έστειλε τους βασικούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αποτιμούν θετικά τη μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,16% στις 46.215,30 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,23% στις 6.646,73 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 0,35%, σημειώνοντας νέο ρεκόρ στις 22.548,33 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (18/9) οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά, με τον Russell 2000, που αντικατοπτρίζει τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις, να ξεχωρίζει με άνοδο 2,5%, καταγράφοντας για πρώτη φορά από το 2021 νέο ρεκόρ.

«Η αγορά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα χάρη στα εταιρικά κέρδη», δήλωσε στο CNBC ο Aswath Damodaran, καθηγητής στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. «Όσο τα κέρδη συνεχίζουν να αυξάνονται, δεν υπάρχει λόγος για προσαρμογή. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, είναι συλλογικά όλες οι μετοχές».

Η ισχυρή πορεία της Πέμπτης ακολούθησε την απόφαση της Fed να μειώσει το βασικό επιτόκιο διανυκτέρευσης κατά 0,25%, την πρώτη μείωση από το Δεκέμβριο. Αν και η κίνηση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, προκάλεσε πρόσκαιρη αστάθεια, καθώς ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την χαρακτήρισε «μείωση για τη διαχείριση του κινδύνου».

Με τα τρέχοντα δεδομένα, Dow Jones και S&P 500 οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 0,7%, ο Nasdaq οδεύει προς άνοδο 1,5%, ενώ ο Russell 2000 ενισχύεται κατά 3% περίπου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες οικονομικές ανακοινώσεις ή σημαντικές εταιρικές δημοσιεύσεις κερδών για την Παρασκευή.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 16:49
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