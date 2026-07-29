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ΟΠΑ και Πανεπιστήμιο Σαγκάης ενισχύουν τη συνεργασία τους στη ναυτική εκπαίδευση
Ναυτιλία
11:32 - 29 Ιουλ 2026

ΟΠΑ και Πανεπιστήμιο Σαγκάης ενισχύουν τη συνεργασία τους στη ναυτική εκπαίδευση

Reporter.gr Newsroom
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Η περαιτέρω ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεσμών Ελλάδας και Κίνας στον τομέα της ναυτιλίας βρέθηκε στο επίκεντρο του Θερινού Σχολείου 2026, που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) σε συνεργασία με το Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο της Σαγκάης (Shanghai Maritime University – SMU).

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 41 προπτυχιακοί φοιτητές του κινεζικού πανεπιστημίου, συνοδευόμενοι από μέλος του διδακτικού προσωπικού, οι οποίοι παρακολούθησαν ένα εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων και εκπαιδευτικών επισκέψεων με αντικείμενο τη σύγχρονη ναυτιλία.

Η θεματολογία κάλυψε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως τα οικονομικά της ναυτιλίας, η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, οι ναυλώσεις, το εμπόριο εμπορευμάτων, η θαλάσσια ασφάλιση, οι αρχές ESG, η απανθρακοποίηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου. Στις διαλέξεις συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ και στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις σε σημαντικούς φορείς και επιχειρήσεις της ελληνικής ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων οι Lloyd's Register, Tsakos Shipping and Trading, V.Ships Offshore Recruitment και η COSCO SHIPPING – Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, προσφέροντας στους φοιτητές άμεση επαφή με ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα διεθνώς.

Η ακαδημαϊκή εμπειρία συνδυάστηκε με πολιτιστικές επισκέψεις στην Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης και την Αρχαία Αγορά, με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την ελληνική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά.

Το Θερινό Σχολείο αποτελεί συνέχεια της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΑ και του Shanghai Maritime University, η οποία μετρά ήδη περίπου δεκαπέντε χρόνια και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών ανταλλαγών και κοινών δράσεων στον τομέα της ναυτιλιακής εκπαίδευσης.

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρύτανη του ΟΠΑ, καθηγητή Βασίλη Βασδέκη, του Υπουργού-Συμβούλου της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Gang Zhang, καθώς και εκπροσώπων της κινεζικής πρεσβείας και του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου, οι οποίοι απένειμαν τα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης του προγράμματος στους συμμετέχοντες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών στον χώρο της ναυτιλιακής εκπαίδευσης και αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως διεθνούς κέντρου ναυτιλιακής γνώσης. Παράλληλα, αντικατοπτρίζει τη διαρκώς αναπτυσσόμενη συνεργασία Ελλάδας και Κίνας στους τομείς της ναυτιλίας, της εκπαίδευσης και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

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