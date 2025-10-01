Απεργία: Οι ώρες που θα λειτουργήσουν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικός και τραμ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) συμμετέχει στην απεργία. Η Hellenic Train με ανακοίνωση της αναφέρει: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

· 2302, 2304 στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (εκτός από Ζευγολατιό)

· 2534 στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα (εκτός από Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

· 2539 στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών)».

Ταξί: Σε 24ωρη αποχή

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι οδηγοί ταξί, με το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο νέο νομοσχέδιο. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Ο κλάδος των Ταξί ενώνει τη φωνή του με τους εργαζόμενους ενάντια στην ακρίβεια, την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την απαξίωση του δημόσιου έργου υπέρ των πολυεθνικών εφαρμογών».

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη η απεργία - Κανονικά οι πτήσεις

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας έχει δηλώσει συμμετοχή στην απεργία, ωστόσο με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ κρίθηκε παράνομη, βάζοντας «φρένο» στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα αεροδρόμια. Αυτό σημαίνει πως οι πτήσεις της Τετάρτης θα πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καθυστερήσεις ή ακυρώσεις λόγω της απεργίας.

Ακτοπλοΐα: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει κηρύξει 24ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση της ακτοπλοΐας σε όλα τα λιμάνια της χώρας.