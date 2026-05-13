Κυρανάκης: Νέος στόλος-μαμούθ με 1.076 νέα λεωφορεία – Ριζική ανανέωση άνω του 80%

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγαλύτερη ανανέωση στόλου αστικών λεωφορείων των τελευταίων δεκαετιών στην Αθήνα, με τον αριθμό των νέων οχημάτων που κυκλοφορούν ή αναμένεται να τεθούν άμεσα σε λειτουργία να φτάνει τα 1.076, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως έγινε γνωστό, στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας προστίθενται ακόμη 205 λεωφορεία, ανεβάζοντας το σύνολο των νέων οχημάτων σε κυκλοφορία ή σε τελική φάση δοκιμών σε 1.076. Με την εξέλιξη αυτή, η ανανέωση του στόλου αγγίζει πλέον το 80%, σηματοδοτώντας μια από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού στις μεταφορές της Αθήνας.

Τα νέα οχήματα περιλαμβάνουν 125 ηλεκτρικά λεωφορεία, 13 λεωφορεία φυσικού αερίου τύπου IVECO και 67 ακόμη οχήματα CNG Menarini, τα οποία προστίθενται στα 871 που ήδη βρίσκονται σε καθημερινή λειτουργία. Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο μέρος του νέου στόλου αποτελείται από οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, καθώς περίπου το ένα τρίτο είναι ηλεκτρικά, άλλο ένα τρίτο κινείται με φυσικό αέριο και το υπόλοιπο αφορά σύγχρονα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία νέας τεχνολογίας.

Παράλληλα με την ανανέωση των οχημάτων, προχωρά και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις αστικές συγκοινωνίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα προκήρυξη για την πρόσληψη οδηγών, με σημαντική καινοτομία τη δυνατότητα συμμετοχής και σε υποψηφίους που δεν διαθέτουν ήδη επαγγελματικό δίπλωμα, καθώς θα παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση μέσω της σχολής οδηγών της ΟΣΥ.

Στόχος του υπουργείου, όπως επισημαίνεται, είναι έως το τέλος του 2026 να επιτευχθεί βελτίωση έως και 50% στη συχνότητα των δρομολογίων στις βασικές γραμμές του δικτύου. Ήδη σε ορισμένες διαδρομές οι χρόνοι αναμονής έχουν μειωθεί σημαντικά, από περίπου 18 λεπτά σε 8–9 λεπτά, αν και σε άλλες περιοχές εξακολουθούν να καταγράφονται δυσκολίες.

Η συνολική ενίσχυση του συστήματος αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έως το 2028 προβλέπεται η προσθήκη ακόμη 617 νέων λεωφορείων μέσω ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, ο στόλος των αστικών συγκοινωνιών θα ξεπεράσει τα 2.000 οχήματα, εκ των οποίων περίπου 1.700 θα είναι νέας γενιάς.