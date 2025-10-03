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Συνάντηση του Πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα με τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά
Ειδήσεις
11:54 - 03 Οκτ 2025

Συνάντηση του Πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα με τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα, Ομάρ Αμέρ Γιουσέφ, φιλοξένησε στην αιγυπτιακή πρεσβεία, στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας, τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, καθώς και ηγούμενο της ιστορικής Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, κ. Συμεών.

Ο Πρέσβης συνεχάρη θερμά τον νέο Αρχιεπίσκοπο για την εκλογή του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην επιτέλεση των νέων καθηκόντων του.

Στο επίκεντρο η σημασία της Μονής Σινά

Όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση της αιγυπτιακής πρεσβείας, η οποία συνοδεύτηκε και από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρέσβης Γιουσέφ επισήμανε την εξαιρετική σημασία που αποδίδει η Αίγυπτος στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, τόσο για τον θρησκευτικό της συμβολισμό όσο και για την ιστορική της αξία, η οποία είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών εξέφρασε τη βαθιά εκτίμησή του προς την Αίγυπτο, την οποία χαρακτήρισε ως «δεύτερη πατρίδα» του. Παράλληλα, με λόγια σεβασμού και ευγνωμοσύνης, απηύθυνε ευχαριστίες προς τον αιγυπτιακό λαό για τη φιλοξενία και την αδιάλειπτη στήριξή του προς τα θρησκευτικά προσκυνήματα της χώρας.

Συνάντηση του πρέσβη της Αιγύπτου με τον νέο Αρχιεπίσκοπο...

Τόνισε επίσης τη μοναδικότητα των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, επισημαίνοντας τους βαθιούς ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες.

Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι, για τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει για την προστασία και τη διατήρηση όλων των θρησκευτικών μνημείων και ιερών τόπων που βρίσκονται στο έδαφος της χώρας.

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