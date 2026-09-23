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Χρηστίδης: Έπρεπε να χαθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ανακαλύψουμε ότι δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι;
Πολιτική
12:34 - 23 Σεπ 2026

Χρηστίδης: Έπρεπε να χαθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ανακαλύψουμε ότι δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι;

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες για την ανεπάρκεια των ελέγχων στον χώρο της Υγείας, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και να απαντηθεί ποιο ήταν το πραγματικό εύρος των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, τόνισε ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο MEGA.

«Έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να κάνει ψηφιακά εργαλεία το Υπουργείο Υγείας και να ανακαλύψει ότι υπάρχουν πάνω από 500 κωδικοί γιατρών στο κόκκινο; Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος γνωστός στη χώρα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να βγουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι να πουν ότι δεν έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουν ελέγχους;», διερωτήθηκε, κάνοντας λόγο για «κατάντια και γύμνια ενός συστήματος που κάποιοι δεν θέλουν να παραδεχτούν».

Όπως σημείωσε, υπάρχει αντικειμενική πολιτική ευθύνη για τις επί χρόνια ελλείψεις στον χώρο της υγείας.

«Τι θα συνέβαινε εάν ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του και δεν ήταν πανελλήνια γνωστός; Τι θα είχε προκύψει; Υπάρχει αντικειμενική πολιτική ευθύνη αυτών οι οποίοι βγαίνουν στα τηλεοπτικά πάνελ και λένε ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα, την ώρα που σε ένα ιατρείο το οποίο είναι στα δύο χιλιόμετρα από τη Βουλή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι βαθιά αντικειμενική ευθύνη των κυβερνώντων και των διοικητικών που τους εκφράζουν», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις τιμές των καυσίμων, ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε εκ νέου την ανάγκη άμεσης μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

«Θα μπορούσε να γίνει μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, όπως έχει γίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης πανευρωπαϊκά. Όταν κάποιος πηγαίνει στο βενζινάδικο και βλέπει την αντλία στα 2,10 ευρώ, καταλαβαίνει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα. Θα μπορούσε να γίνει εκτάκτως μια επιλογή να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το έχει κοστολογήσει στα 300 εκατομμύρια ευρώ και θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πραγματικά κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα», υποστήριξε.

Τέλος, σχολίασε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ που αναδεικνύει το ζήτημα της Μονής Σινά λέγοντας πως είναι κρίσιμο να επιλυθεί με τον σωστό τρόπο, όπως υποστηρίζει η χώρα μας εδώ και δεκαετίες.

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