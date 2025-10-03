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Νέο δημογραφικό «SOS»: Μειώθηκαν κι άλλο οι γεννήσεις το 2024 - Σχεδόν διπλάσιοι οι θάνατοι
Ειδήσεις
12:22 - 03 Οκτ 2025

Νέο δημογραφικό «SOS»: Μειώθηκαν κι άλλο οι γεννήσεις το 2024 - Σχεδόν διπλάσιοι οι θάνατοι

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε την Παρασκευή (3/10) τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στη Χώρα κατά το έτος 2024. Τα δεδομένα αφορούν σε γεγονότα φυσικής κίνησης πληθυσμού, όπως γεννήσεις, θανάτους, γάμους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζύγια που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα το 2024. 

• Σε ένα ακόμα δημογραφικό «καμπανάκι», οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2024 ανήλθαν σε 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση κατά 4,2% σε σχέση με το 2023 που ήταν 71.455 (36.622 αγόρια και 34.833 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών, οι οποίες κατά το 2024 ανήλθαν σε 454, αυξημένες κατά 5,1% σε σχέση με το 2023 που ήταν 432.

• Οι θάνατοι, κατά το 2024, ανήλθαν σε 126.916 (64.144 άνδρες και 62.772 γυναίκες) καταγράφοντας μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 2023 που ήταν 128.101 (64.900 άνδρες και 63.201 γυναίκες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 261, αυξάνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,5 το 2023 σε 3,8 το 2024.

• Οι γάμοι το 2024 ανήλθαν σε 36.649 (19.695 θρησκευτικοί και 16.954 πολιτικοί) παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,2% σε σχέση με το 2023, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 40.351 (21.402 θρησκευτικοί και 18.949 πολιτικοί). Τα σύμφωνα συμβίωσης το 2024 ανήλθαν σε 14.486, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2023 που ήταν 15.069. Στους γάμους του έτους 2024 περιλαμβάνονται 101 γάμοι μεταξύ ανδρών και 81 μεταξύ γυναικών. Αντίστοιχα, στα σύμφωνα συμβίωσης του ίδιου έτους περιλαμβάνονται 192 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 96 μεταξύ γυναικών.

• Τα διαζύγια το 2024 ανήλθαν σε 15.532 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,8% σε σχέση με το 2023 (15.114 διαζύγια). Αναφορικά με τον τύπο διαζυγίου, κατά το 2024, εκδόθηκαν 12.805 συναινετικά (82,4%) και 1.886 κατ’ αντιδικία διαζύγια (12,1%), ενώ για 841 διαζύγια (5,4%) δεν δηλώθηκε ο τύπος διαζυγίου. Το 66,4% των διαζυγίων που εκδόθηκαν το 2024 αφορά σε γάμους που διήρκησαν 10 και πλέον έτη (10.314 διαζύγια).

• Η αναλογία διαζυγίων ανά 100 γάμους ήταν 42,4 το 2024, έναντι 37,5 το 2023, 33,4 το 2022, 34,2 το 2021 και 41,2 το 2020.

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 12:42
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