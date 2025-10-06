Έφτασαν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές του «Global Sumud Fotilla» - Θερμή υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος

Στην Αθήνα προσγειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) το αεροσκάφος που μετέφερε τους 27 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές μαζί με εκατοντάδες άλλους ακτιβιστές από διάφορες χώρες.

Η πτήση τσάρτερ της Aegean Airlines απογειώθηκε νωρίτερα από το αεροδρόμιο Eilat-Ramon στο Ισραήλ και έφτασε με ασφάλεια στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τελ Αβίβ.

Εκτός από τους Έλληνες ακτιβιστές, στην πτήση επέβαιναν 134 πολίτες από 15 ευρωπαϊκές χώρες, επίσης μέλη της αποστολής αλληλεγγύης προς τη Γάζα. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, καθώς και τέσσερις Βέλγοι πολίτες και πολίτες του Λουξεμβούργου όπως είχε αναφέρει η ανακοίνωση του Ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο αναπληρωτής αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου εξέφρασε με ανάρτησή του τη χαρά του για την ασφαλή επιστροφή των Ευρωπαίων ακτιβιστών, ευχαριστώντας τις ελληνικές αρχές για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται: «Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”. Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες».

Η επιχείρηση επαναπατρισμού ολοκληρώθηκε ομαλά και χωρίς προβλήματα, ενώ όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική διπλωματία ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Ο στολίσκος «Global Sumud Flotilla» είχε αναχωρήσει με στόχο την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όμως τα πλοία του αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές αρχές, με αποτέλεσμα τη σύλληψη συνολικά 470 ακτιβιστών από διάφορες χώρες.

Η Ελλάδα, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να συνεργάζεται με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την προστασία των πολιτών της που συμμετέχουν σε διεθνείς ανθρωπιστικές αποστολές.