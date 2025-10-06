Ρωσία: Το διυλιστήριο Kirishi έκλεισε τη μεγαλύτερη μονάδα του για ένα μήνα ελέω επιθέσεων με drones

Το διυλιστήριο πετρελαίου Kirishi, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, διέκοψε τη λειτουργία της μονάδας απόσταξης αργού πετρελαίου CDU-6, της πιο παραγωγικής του, μετά από επίθεση με drone και την επακόλουθη πυρκαγιά στις 4 Οκτωβρίου. Η αποκατάσταση αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα μήνα, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου που μίλησαν τη Δευτέρα (6/10) στο Reuters.

Η διακοπή της μονάδας ενδέχεται να προκαλέσει μικρή μείωση στην παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων, εν μέσω κρίσης καυσίμων που πλήττει τη Ρωσία. Η χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη ορισμένων δημοφιλών τύπων βενζίνης, λόγω των συνεχών επιθέσεων ουκρανικών drones στις ενεργειακές υποδομές της.

Σύμφωνα με τις πηγές, το CDU-6 διαθέτει δυναμικότητα 8 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως, ή 160.000 βαρελιών ημερησίως, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 40% της συνολικής δυναμικότητας επεξεργασίας του εργοστασίου. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το εργοστάσιο, το οποίο ελέγχεται από την Surgutneftegaz, επαναφέρει σε λειτουργία την άλλη κύρια μονάδα του που είχε υποστεί ζημιές από drones στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η Surgutneftegaz δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Οι πηγές πρόσθεσαν ότι το διυλιστήριο θα λειτουργεί στο 70% της χωρητικότητάς του κατά τη διάρκεια της συντήρησης του CDU-6, αξιοποιώντας άλλες μονάδες που θα υπερβούν τις ονομαστικές τους δυνατότητες.

Πέρυσι, το διυλιστήριο επεξεργάστηκε 17,5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 6,6% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου στη Ρωσία. Η παραγωγή του περιλάμβανε 2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 7,1 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 6,1 εκατομμύρια τόνους μαζούτ και 600.000 τόνους ασφάλτου.