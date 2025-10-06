Η Τουρκία «άνοιξε» κανάλι επικοινωνίας με ομάδες της Χαμάς που κρατούν ομήρους

Η Τουρκία ήρθε σε επαφή με δύο ομάδες της Χαμάς που κρατούν ομήρους, με τις οποίες δεν υπήρχε προηγούμενη επικοινωνία, όπως ανέφερε πηγή στην The Jerusalem Post τη Δευτέρα (6/10).

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται δύο ημέρες μετά την απέλαση 137 ακτιβιστών του στολίσκου από το Ισραήλ στην Τουρκία. Νωρίτερα μέσα στο μήνα, η Τουρκία ανακοίνωσε τη σύλληψη ύποπτου πράκτορα της Μοσάντ και άνοιξε ποινική έρευνα για την αναχαίτιση του στόλου Global Sumud από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ.

Η επικοινωνία της Τουρκίας με τη Χαμάς έγινε μια μέρα μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προς την οργάνωση ότι θα αντιμετωπίσει «πλήρη εξάλειψη» εάν αρνηθεί να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας, σύμφωνα με την πρότασή του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Κυριακή (5/10) ότι κανένα σημείο του σχεδίου Τραμπ δεν θα εφαρμοστεί μέχρι να επιστρέψουν και οι 48 όμηροι στο ισραηλινό έδαφος. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά την παραδοχή του Τραμπ ότι πίεσε το Νετανιάχου να δεχθεί το σχέδιό του.

Την ίδια μέρα, πηγή της Χαμάς ανέφερε στο σαουδαραβικό κανάλι Al Arabiya ότι η οργάνωση έχει ξεκινήσει να συλλέγει τα λείψανα των νεκρών ισραηλινών ομήρων για την εφαρμογή της πρότασης.