Φάμελλος: Πολύ σημαντική η παραίτηση Τσίπρα - Δεν θα είμαστε αντίπαλοι

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα, σχολιάζοντας παράλληλα την προαναγγελία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Με ενωτικό αλλά αιχμηρό τόνο, ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι τιμά τον κ. Τσίπρα και την κοινή τους πορεία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς θα επιτευχθεί η απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τόνισε πως δεν θα είναι αντίπαλοι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενότητας και συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι στόχος του είναι να κρατήσει το κόμμα όρθιο, αξιόπιστο και σοβαρό, ώστε να συμβάλει σε μια προοδευτική διέξοδο για τη χώρα. Επανέλαβε τη θέση του υπέρ της υπέρβασης του κατακερματισμού της Κεντροαριστεράς και της δημιουργίας κοινού μετώπου απέναντι στη Δεξιά.

Καταλήγοντας, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως οι πολίτες ζητούν κοινή δράση και συνεργασία, τόσο μέσα όσο και έξω από τη Βουλή, επισημαίνοντας ότι «σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου αναφέρει: «H σημερινή εξέλιξη της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σημαντική. Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας. Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι.

Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου έθεσα την ανάγκη μίας προοδευτικής κυβέρνησης, που θα κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα. Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο και δέσμευση να μείνει το κόμμα όρθιο, με συνέπεια και σοβαρότητα, να αποτινάξει την αναξιοπιστία και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο της πατρίδας μας.

Μίλησα με γενναιότητα για την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, για την ανάγκη συνεργασιών, για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά.

Για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας.

Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα.

Μόνο με συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και με υπερβάσεις θα βγάλουμε τη χώρα και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα.

Και αυτές τις πρωτοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις αναλαμβάνει καθημερινά.

Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλη την Ελλάδα.

Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».