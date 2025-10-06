Εθνική Τράπεζα: Προχώρησε στην απόκτηση 487.500 ιδίων μετοχών, αξίας €5,95 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην απόκτηση 487.500 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 5,95 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά και τις παραπάνω συναλλαγές, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 9.364.285 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,02% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ανακοίνωση:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνέχεια των αποφάσεων της από 30/05/2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 04/06/2025 ανακοίνωσής της αναφορικά με την έναρξη υλοποίησης του πρώτου σκέλους του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση (Σκέλος I), και κατόπιν της από 28/05/2025 σχετικής έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των από 16/06/2025, 26/06/2025, 04/07/2025, 14/07/2025, 21/07/2025, 29/07/2025, 07/08/2025, 18/08/2025, 26/08/2025, 02/09/2025, 09/09/2025, 17/09/2025 και 26/09/2025 ανακοινώσεών της σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών, ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 25/09/2025 έως και 02/10/2025 απέκτησε συνολικά 487.500 κοινές μετοχές της Τράπεζας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,2131 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €5.953.891,25.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 9.364.285 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,02% του μετοχικού κεφαλαίου της.