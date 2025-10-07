Eurostat: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στις υπερωρίες στην ΕΕ

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 10,8% των εργαζομένων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δούλεψαν πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, είτε στην κύρια είτε και σε δεύτερη εργασία. Η χώρα μας βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης, με το υψηλότερο ποσοστό υπερωριακής εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, το υψηλότερο ποσοστό υπερωριακής εργασίας καταγράφηκε στην Ελλάδα, φτάνοντας το 20,9%. Ακολούθησε η Κύπρος, με 16,6%, και τρίτη ήρθε η Μάλτα, όπου το 14,6% των εργαζομένων δήλωσε πως εργάστηκε περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά υπερωριακής απασχόλησης εντοπίστηκαν στη Βουλγαρία, όπου μόλις το 2,5% των εργαζομένων εργάστηκε πάνω από 45 ώρες. Ακολουθούν η Λετονία με 4,1% και η Ρουμανία με 5,9%.

Όσον αφορά τη γενική εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πλειονότητα των εργαζομένων – συγκεκριμένα το 72,3% – εργάστηκε από 20 έως 44 ώρες την εβδομάδα, είτε στην κύρια είτε και σε δεύτερη δουλειά. Τις υψηλότερες αναλογίες σε αυτή την κατηγορία κατέγραψαν η Βουλγαρία (92,8%), η Ρουμανία (90,6%) και η Λετονία (86,9%).

Επιπλέον, στην ίδια έρευνα της Eurostat, διαπιστώθηκε ότι το 16,9% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάστηκαν έως και 19 ώρες την εβδομάδα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά μερικής απασχόλησης καταγράφηκαν στην Ολλανδία (26,8%), στη Δανία (25,5%) και στην Αυστρία (25,3%).

Αντιθέτως, χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολούμενων κάτω των 19 ωρών την εβδομάδα ήταν η Ρουμανία (3,5%), η Βουλγαρία (4,6%) και η Ελλάδα (6,1%).