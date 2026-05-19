ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»
Ειδήσεις
17:49 - 19 Μάι 2026

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, απορρίπτοντας τις ελληνικές θέσεις περί γενοκτονίας και κατηγορώντας την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας» και πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος.

Η Άγκυρα υποστήριξε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να καλύψει την αποτυχία της «Μεγάλης Ιδέας» και τις «φρικαλεότητες» που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, διέπραξε ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάνης και σε ιστορικά γεγονότα όπως η Σμύρνη και η Τριπολιτσά.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι η 19η Μαΐου αποτελεί για την Τουρκία ημέρα εθνικής μνήμης αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και καλείται η Ελλάδα να υιοθετήσει στάση που, κατά την Άγκυρα, θα ενισχύει την ειρήνη και τη συνεργασία στις διμερείς σχέσεις, αντί να «εξάγει εχθρότητα από την ιστορία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει: «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον εθνικό μας αγώνα ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, γιορτάζεται με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος ως «Ημέρα Μνήμης, Νεολαίας και Αθλητισμού του Ατατούρκ».

Η Ελλάδα, με τη νομοθεσία που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994 σχετικά με την αξίωση του «Πόντου», προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, επεκτείνει συνεχώς αυτές τις αβάσιμες αξιώσεις χωρίς δισταγμό και τις διδάσκει ως μαθήματα σε παιδιά σε δημοτικά και γυμνάσια σε όλη τη χώρα μέσω εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας.

Έχοντας αποτύχει στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της «Μεγάλης Ιδέας», η Ελλάδα προσπαθεί τώρα να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλεότητες που διέπραξε, εγείροντας την αβάσιμη αξίωση του «Πόντου» εναντίον της χώρας μας. Τα εγκλήματα πολέμου και οι φρικαλεότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός καταγράφονται στις εκθέσεις της Συμμαχικής Εξεταστικής Επιτροπής και στο Άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης.

Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, ξεκινώντας από τη σφαγή της Τρίπολης το 1821, καθώς και τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία, ξεκινώντας από την απόπειρα κατάληψης της Σμύρνης στις 15 Μαΐου 1919.

Καλούμε την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που προάγει την ειρήνη και τη συνεργασία στις διμερείς μας σχέσεις, αντί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να εξάγει εχθρότητα από την ιστορία».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 18:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Άγκυρας
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Άγκυρας

Μανιάτης: Έχει έρθει η ώρα το Ευρωκοινοβούλιο να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Πολιτική

Μανιάτης: Έχει έρθει η ώρα το Ευρωκοινοβούλιο να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Η Άγκυρα δοκιμάζει διηπειρωτικό πύραυλο 6.000 χλμ. και αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή
Ειδήσεις

Η Άγκυρα δοκιμάζει διηπειρωτικό πύραυλο 6.000 χλμ. και αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ