Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, απορρίπτοντας τις ελληνικές θέσεις περί γενοκτονίας και κατηγορώντας την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας» και πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος.

Η Άγκυρα υποστήριξε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να καλύψει την αποτυχία της «Μεγάλης Ιδέας» και τις «φρικαλεότητες» που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, διέπραξε ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάνης και σε ιστορικά γεγονότα όπως η Σμύρνη και η Τριπολιτσά.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι η 19η Μαΐου αποτελεί για την Τουρκία ημέρα εθνικής μνήμης αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και καλείται η Ελλάδα να υιοθετήσει στάση που, κατά την Άγκυρα, θα ενισχύει την ειρήνη και τη συνεργασία στις διμερείς σχέσεις, αντί να «εξάγει εχθρότητα από την ιστορία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει: «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον εθνικό μας αγώνα ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, γιορτάζεται με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος ως «Ημέρα Μνήμης, Νεολαίας και Αθλητισμού του Ατατούρκ».

Η Ελλάδα, με τη νομοθεσία που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994 σχετικά με την αξίωση του «Πόντου», προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, επεκτείνει συνεχώς αυτές τις αβάσιμες αξιώσεις χωρίς δισταγμό και τις διδάσκει ως μαθήματα σε παιδιά σε δημοτικά και γυμνάσια σε όλη τη χώρα μέσω εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας.

Έχοντας αποτύχει στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της «Μεγάλης Ιδέας», η Ελλάδα προσπαθεί τώρα να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλεότητες που διέπραξε, εγείροντας την αβάσιμη αξίωση του «Πόντου» εναντίον της χώρας μας. Τα εγκλήματα πολέμου και οι φρικαλεότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός καταγράφονται στις εκθέσεις της Συμμαχικής Εξεταστικής Επιτροπής και στο Άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης.

Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, ξεκινώντας από τη σφαγή της Τρίπολης το 1821, καθώς και τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία, ξεκινώντας από την απόπειρα κατάληψης της Σμύρνης στις 15 Μαΐου 1919.

Καλούμε την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που προάγει την ειρήνη και τη συνεργασία στις διμερείς μας σχέσεις, αντί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να εξάγει εχθρότητα από την ιστορία».