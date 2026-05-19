Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης τον Μάρτιο, καθώς η μείωση των εξαγωγών σε συνδυασμό με την αύξηση των εισαγωγών οδήγησαν σε αισθητή συρρίκνωση του πλεονάσματος, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Το εμπορικό πλεόνασμα της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στα 7,8 δισ. ευρώ, έναντι 34,1 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους και 11,1 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας απότομη πτώση τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εξαγωγές αγαθών προς τρίτες χώρες υποχώρησαν κατά 5,5%, φτάνοντας τα 265,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,4% και ανήλθαν στα 257,4 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η μείωση των πλεονασμάτων στους κλάδους των χημικών προϊόντων, καθώς και των μηχανημάτων και οχημάτων, με το πλεόνασμα των χημικών να περιορίζεται σχεδόν στο μισό, στα 18,9 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στα 16,6 δισ. ευρώ έως τον Μάρτιο, έναντι 55,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, γεγονός που αποτυπώνει τη συνολική επιβράδυνση της εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας.

Για το σύνολο της Ευρωπαϊκή Ένωση, το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε στα 5,9 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται και με τις αυξημένες γεωπολιτικές πιέσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας, επηρεάζοντας αρνητικά το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι νέες αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού εντείνουν τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.