ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο
Ειδήσεις
17:40 - 19 Μάι 2026

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης τον Μάρτιο, καθώς η μείωση των εξαγωγών σε συνδυασμό με την αύξηση των εισαγωγών οδήγησαν σε αισθητή συρρίκνωση του πλεονάσματος, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Το εμπορικό πλεόνασμα της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στα 7,8 δισ. ευρώ, έναντι 34,1 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους και 11,1 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας απότομη πτώση τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εξαγωγές αγαθών προς τρίτες χώρες υποχώρησαν κατά 5,5%, φτάνοντας τα 265,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,4% και ανήλθαν στα 257,4 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η μείωση των πλεονασμάτων στους κλάδους των χημικών προϊόντων, καθώς και των μηχανημάτων και οχημάτων, με το πλεόνασμα των χημικών να περιορίζεται σχεδόν στο μισό, στα 18,9 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στα 16,6 δισ. ευρώ έως τον Μάρτιο, έναντι 55,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, γεγονός που αποτυπώνει τη συνολική επιβράδυνση της εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας.

Για το σύνολο της Ευρωπαϊκή Ένωση, το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε στα 5,9 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται και με τις αυξημένες γεωπολιτικές πιέσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας, επηρεάζοντας αρνητικά το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι νέες αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού εντείνουν τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ
Χρηματιστήρια

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα
Ειδήσεις

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ