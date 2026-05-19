Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη
12:07 - 19 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Την εκτίμηση ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές προκλήσεις εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων και του υψηλού ενεργειακού κόστους διατύπωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΣ της Metlen, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Εθνικό σχέδιο δράσης σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αθανάσιο Έλλις, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι πλέον τα γεωπολιτικά ζητήματα κυριαρχούν έναντι των οικονομικών και ενεργειακών εξελίξεων, επικαλούμενος τη ρήση του Ηράκλειτου «πατήρ πάντων πόλεμος». Όπως ανέφερε, ακόμη και η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζίπινγκ πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά των πολεμικών συγκρούσεων σε Ουκρανία και Ιράν, χωρίς να παράξει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των σπάνιων γαιών, σημείωσε ότι η Κίνα ακολουθεί εδώ και χρόνια μια σταθερή στρατηγική, καταφέρνοντας να ελέγχει έως και το 99% συγκεκριμένων κρίσιμων πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε ιδιαίτερα στην επένδυση της Metlen στο γάλλιο, τονίζοντας ότι η εταιρεία προσέγγισε το ζήτημα με τρόπο που κινείται με το μισό κόστος του αντίστοιχου της Κίνας και πρόσθεσε: «Η ζήτηση για το συγκεκριμένο υλικό προέρχεται από τις ανεπτυγμένες χώρες, κυρίως ΗΠΑ, αλλά και Ευρώπη, Ιαπωνία, Νότια Κορέα. Δυστυχώς, για ακόμη ένα θέμα, η Ευρώπη είναι πολύ καθυστερημένη. Πριν από δύο χρόνια, ανακοινώθηκε με μεγάλη φανφάρα η λίστα με τις 34 κρίσιμες πρώτες ύλες και έκτοτε… μηδέν. Περιμένουμε».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη έχει επιλέξει να απομακρυνθεί ενεργειακά από τη Ρωσία, γεγονός που θα οδηγήσει σε πολύ υψηλότερο ενεργειακό κόστος για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και επιχειρήσεις.

«Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία επιβαρύνονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα από το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και πρόσθεσε: «Φτάσαμε να πληρώνουμε τη μεγαβατώρα 500 ευρώ για να επιδοτούμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, δεν τα είδαμε στον λογαριασμό του νοικοκυριού και σίγουρα όχι στον λογαριασμό της βιομηχανίας».

Ο πρόεδρος της Metlen διευκρίνισε πάντως ότι η πράσινη μετάβαση δεν έχει αποτύχει συνολικά, αναφέροντας ως παράδειγμα την Ισπανία, όπου το ενεργειακό μείγμα περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση ανανεώσιμων πηγών, πυρηνικής ενέργειας και περιορισμένη εξάρτηση από μονάδες φυσικού αερίου.

Αναφερόμενος στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επισήμανε ότι η αυξημένη παραγωγή από φωτοβολταϊκά οδηγεί συχνά σε μηδενικές τιμές πριν από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποιώντας ότι αρκετές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα ενδέχεται να μην αποδώσουν τα αναμενόμενα έσοδα. Όπως είπε, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέα γενιά «κόκκινων δανείων», με τις τράπεζες να προχωρούν ακόμη και σε κατασχέσεις έργων.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρθηκε επίσης στις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ ως προς τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό μοντέλο λειτουργεί πιο υποστηρικτικά προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για αυξημένη πολιτική τοξικότητα στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική σταθερότητα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την οικονομική πορεία της χώρας. Όπως προειδοποίησε, «αν υπάρξει κυβερνητική αστάθεια θα είναι εξαιρετικά δυσμενής για τη χώρα».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 12:34
Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 12:34

