ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές
Ομόλογα
17:42 - 19 Μάι 2026

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κατέγραψαν νέα άνοδο την Τρίτη, με εκείνη του 30ετούς τίτλου να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία συνδέεται με τον πόλεμο, επιβαρύνει τις πληθωριστικές προοπτικές και περιορίζει τα περιθώρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά περίπου έξι μονάδες βάσης, φτάνοντας το 5,18%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007. Η άνοδος αυτή ακολούθησε το γενικότερο ράλι στις αποδόσεις όλων των διάρκειων των αμερικανικών κρατικών τίτλων.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά ομολόγων, το οποίο οδήγησε τις αποδόσεις διεθνώς σε πολυετή υψηλά. Οι επενδυτές πλέον απαιτούν υψηλότερη απόδοση για τη διακράτηση μακροπρόθεσμου χρέους, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τις ενεργειακές πιέσεις και τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του στέλεχος της Barclays, η ταχύτερη αύξηση του χρέους σε σχέση με την ανάπτυξη, οι πληθωριστικές πιέσεις και η έλλειψη πολιτικής για δημοσιονομική προσαρμογή καθιστούν λιγότερο ελκυστικά τα μακροπρόθεσμα ομόλογα.

Το επίπεδο του 5% για τα 30ετή αμερικανικά ομόλογα θεωρούνταν από ορισμένους επενδυτές ως σημείο στήριξης που θα προσέλκυε αγοραστικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, η πρόσφατη υπέρβασή του αμφισβητεί αυτή την εκτίμηση και ενισχύει την αίσθηση ότι διαμορφώνεται ένα νέο καθεστώς στην αγορά αμερικανικού χρέους, το οποίο επηρεάζει ευρύτερα το παγκόσμιο κόστος δανεισμού.

Το αφήγημα των «υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο διάστημα» έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική. Ενώ μέχρι πρόσφατα οι αγορές προεξοφλούσαν αρκετές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed μέσα στο έτος, τα προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίων πλέον ενσωματώνουν ακόμη και το ενδεχόμενο νέας αύξησης.

Παρά το γεγονός ότι αντίστοιχες πιέσεις καταγράφονται και σε άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, τα αμερικανικά ομόλογα εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό παγκόσμιο «ασφαλές καταφύγιο», με τις κινήσεις τους να επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς αγορές.

Σε περίπτωση συνέχισης των ρευστοποιήσεων, η άνοδος των αποδόσεων μπορεί να μεταφερθεί στα επιτόκια στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων στις ΗΠΑ, με πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, ενώ ήδη διατυπώνονται σενάρια για πιθανές παρεμβάσεις στη δομή του κρατικού δανεισμού, με έμφαση σε τίτλους μικρότερης διάρκειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ
Ομόλογα

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Νέες πιέσεις εξαιτίας της αβεβαιότητας από τον πόλεμο
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Νέες πιέσεις εξαιτίας της αβεβαιότητας από τον πόλεμο

Ομόλογα: Ήπια άνοδος στις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ομόλογα: Ήπια άνοδος στις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ράλι στα ομόλογα με φόντο πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Ράλι στα ομόλογα με φόντο πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ