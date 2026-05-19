Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο
17:56 - 19 Μάι 2026

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Aύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 4% καθώς και μικρή βελτίωση του EBITDA σε €46,6 εκατ. παρουσίασε η Aegean για το α' τρίμηνο του 2026, που είναι ασφαλώς το πιο... αδύναμο του έτους.

Αναλυτικά η Aegean ανακοίνωσε ότι:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €320,7 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,2 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4% από την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ανάλογη της αύξησης των προσφερόμενων θέσεων, με τον συντελεστή πληρότητας να διαμορφώνεται στο 80,8%.

Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε €46,6 εκατ. από €43,8 εκατ., ενώ οι Ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €21,7 εκατ. από €6,6 εκατ. H διεύρυνση των Ζημιών μετά από φόρους στο πιο αδύναμο εποχικά τρίμηνο, προήλθε κυρίως λόγω των αρνητικών συναλλαγματικών αποτιμήσεων ύψους €8,1 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €8,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Παρόλο που ο Μάρτιος επηρεάστηκε από την αναστολή πτήσεων σε αγορές στη Μέση Ανατολή και τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων, οι θετικές επιδόσεις των δύο πρώτων μηνών εξομάλυναν την αρνητική επίδραση του Μαρτίου, οδηγώντας σε αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στο EBITDA.

To πρώτο τρίμηνο του 2026 η Εταιρεία παρέλαβε 2 νέα αεροσκάφη A321neo. Συνολικά, εντός των πρώτων εννέα μηνών του 2026 έχει προγραμματιστεί να παραδοθούν 7 A321neo αεροσκάφη.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €891,6 εκατ.1 στις 31.03.2026, μετά την αποπληρωμή στις 12.03.2026 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ύψους €200 εκατ.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το επακόλουθο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επιβαρύνουν σημαντικά τις τιμές των καυσίμων διαμορφώνοντας ένα δύσκολο περιβάλλον για το σύνολο του αεροπορικού κλάδου κατά τη διάρκεια του 2026. Στην AEGEAN διατηρούμε την ευελιξία στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, με στόχο να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στο λειτουργικό μας αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη θέση μας στην αγορά αλλά και τις ανάγκες των επιβατών μας. Η επίδραση του αυξημένου κόστους καυσίμων θα είναι εντονότερη κατά τη διάρκεια των μηνών του δευτέρου τριμήνου. Είναι σημαντικό, όμως, να σημειωθεί ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί στους καταναλωτές η ενεργειακή κρίση, η ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο δείχνει αρκετά ανθεκτική. Παρά τις δυσκολίες του 2026, παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της AEGEAN. Η συνεπής επένδυση σε σύγχρονο στόλο νέας γενιάς, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση, η αποδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής και κυρίως η ποιότητα και εξέλιξη των ανθρώπων μας, μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις και να συνεχίζουμε απρόσκοπτα την αναπτυξιακή μας πορεία».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 18:05
