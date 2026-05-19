Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή
18:10 - 19 Μάι 2026

Τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης ως βασικής προϋπόθεσης κοινωνικής συνοχής, παραγωγικής ανασυγκρότησης και ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά τη συμμετοχή του σε fireside chat στο πλαίσιο του 14ου Regional Growth Conference (RGC 2026), που διοργανώνουν η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Αιμίλιο Περδικάρη.

Ο κ. Φαρμάκης είπε ότι «περιφερειακή ανάπτυξη είναι να μην εξαρτάται το μέλλον ενός παιδιού από τον ταχυδρομικό κώδικα της γέννησής του», υπογραμμίζοντας ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει τη ζωή του και να δημιουργεί στον τόπο που επιλέγει να ζήσει.

Τόνισε ότι η Δυτική Ελλάδα, όπως συνολικά ο δυτικός άξονας της χώρας, βίωσε επί δεκαετίες μια αναπτυξιακή ανισορροπία, καθώς – όπως ανέφερε – «η ζυγαριά της εθνικής στρατηγικής έγερνε διαχρονικά προς την ανατολική Ελλάδα».

Αναφερόμενος στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημείωσε ότι οι Περιφέρειες καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν τόσο σε ζητήματα καθημερινότητας, όπως η συντήρηση του οδικού δικτύου, η πολιτική προστασία και τα αντιπλημμυρικά έργα, όσο και στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι Περιφέρειες έχουν αποδείξει στην πράξη την ικανότητά τους να υλοποιούν έργα και να απορροφούν αποτελεσματικά πόρους, προσθέτοντας ότι «οι πολιτικοί κρίνονται στην εφαρμογή και στο αποτέλεσμα».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους και Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι πολλές φορές οι αρμοδιότητες μεταφέρονται χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό.

Αναφερόμενος στα έργα υποδομής της περιοχής, ο κ. Φαρμάκης είπε ότι η εικόνα της Δυτικής Ελλάδας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, με την υλοποίηση σημαντικών οδικών έργων, όπως οι νέοι αυτοκινητόδρομοι και οι εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού δικτύου.

Τόνισε ακόμη ότι οι δημόσιες επενδύσεις αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, όχι μόνο λόγω των έργων που υλοποιούνται αλλά και λόγω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι μόνο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοχετεύονται καθημερινά σημαντικοί πόροι στην πραγματική οικονομία, δημιουργώντας έναν ισχυρό πολλαπλασιαστή ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη δημιουργίας ενός «Ταμείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης», το οποίο – όπως σημείωσε – θα μπορούσε να λειτουργήσει στα πρότυπα του Just Transition Fund, στηρίζοντας περιοχές που χρειάζονται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και ισχυρά επενδυτικά κίνητρα.

Ο κ. Φαρμάκης επεσήμανε ότι η ανάπτυξη της περιφέρειας δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στα δημόσια έργα, αλλά απαιτεί και την ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μέσα από ένα στοχευμένο εθνικό σχέδιο κινήτρων που θα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παραμένει η ολοκλήρωση των έργων και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας με αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κλίμα χαράς, στο τέλος της συζήτησης, ο Περιφεριάρχης έσβησε τα κεράκια της γενέθλιας τούρτας, αφού σήμερα έκλεισε τα 46 του χρόνια.

Το Regional Growth Conference πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, και ύστερα από 14 χρόνια πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών για το μέλλον των ελληνικών περιφερειών και της πραγματικής οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα.

