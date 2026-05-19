ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνουν σήμερα (19/5) ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν κάθε ταξίδι προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα, λόγω της επιδημίας του ιού Έμπολα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Πιο αναλυτικά, η Ουάσινγκτον αναβαθμίζει την ταξιδιωτική οδηγία για τις συγκεκριμένες χώρες στο επίπεδο 4, το υψηλότερο δυνατό, καλώντας ουσιαστικά τους πολίτες να μην ταξιδεύουν εκεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές συνιστούν την «επανεξέταση κάθε ταξιδιού» προς τη Ρουάντα, η οποία κατατάσσεται στο επίπεδο 3.

Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε προειδοποιήσει ότι η επιδημία, η οποία έχει ήδη προκαλέσει 130 θανάτους, εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ του Κονγκό και ενδέχεται να έχει παρατεταμένη διάρκεια.

Επισημαίνεται ότι ο Έμπολα είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός που προκαλεί σοβαρό αιμορραγικό πυρετό, ενώ τα τελευταία 50 χρόνια ευθύνεται για περισσότερους από 15.000 θανάτους στην Αφρική.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την ενίσχυση των υγειονομικών ελέγχων στα σύνορα για επιβάτες που φτάνουν αεροπορικώς από τις πληγείσες χώρες. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), θα υπάρξει προσωρινός περιορισμός στην έκδοση βίζας για ξένους υπηκόους που έχουν επισκεφθεί τις συγκεκριμένες περιοχές.

Παρά τα μέτρα αυτά, οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ εκτιμούν ότι ο άμεσος κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Ωστόσο, συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και επισημαίνουν ότι τα μέτρα δημόσιας υγείας ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν ανάλογα με τα νέα δεδομένα.