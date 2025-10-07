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Επεισόδια έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία μετά την πορεία υπέρ της Παλαιστίνης
Ειδήσεις
21:46 - 07 Οκτ 2025

Επεισόδια έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία μετά την πορεία υπέρ της Παλαιστίνης

Reporter.gr Newsroom
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Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα, όπου κατέληξε μεγάλη πορεία αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η πορεία, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 διαδηλωτές από διάφορες συλλογικότητες, εξελίχθηκε αρχικά ειρηνικά. Ωστόσο, λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, ομάδα ατόμων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, εκτοξεύοντας βεγγαλικά, αντικείμενα και μία μολότοφ προς τις διμοιρίες των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν στα γύρω στενά. Οι διμοιρίες απώθησαν τους διαδηλωτές σε τρεις κατευθύνσεις: προς την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στη Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και προς τις οδούς Πανόρμου και Κατεχάκη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πραγματοποιήθηκαν πολλές προσαγωγές από τις ομάδες συλλήψεων των ΜΑΤ και των ΥΜΕΤ, ενώ σε ορισμένα σημεία συνεχίζονταν μέχρι αργά οι διαβουλεύσεις με τους διαδηλωτές, που ζητούσαν την απελευθέρωση των προσαχθέντων.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, η κατάσταση στην περιοχή είχε ομαλοποιηθεί, χωρίς να υπάρχουν σε εξέλιξη επεισόδια, ενώ η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους αποκαταστάθηκε σταδιακά.

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