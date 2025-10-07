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Χαρίτσης για παραίτηση Τσίπρα: Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ριζοσπαστικός πόλος εξουσίας των δυνάμεων της Αριστεράς
Πολιτική
19:35 - 07 Οκτ 2025

Χαρίτσης για παραίτηση Τσίπρα: Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ριζοσπαστικός πόλος εξουσίας των δυνάμεων της Αριστεράς

Reporter.gr Newsroom
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Για μία πολύ έντονη πολιτικά περίοδο στην οποία βρίσκεται η χώρα, χαρακτηρίζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως «σκάνδαλο μεγατόνων», έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, κ. Αλέξης Χαρίτσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη δημοσιογράφο του Alpha, κυρία Μαρία Νικόλτσιου, στο πλαίσιο του Olympia Forum VI.

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Χαρίτσης, αναφέρθηκε σε έργα που «έπρεπε να έχουν γίνει στην Ηλεία και θα είχαν φέρει την ανάπτυξή της σε όλα τα επίπεδα». «Επειδή επισκέπτομαι συχνά την περιοχή μπορώ να πω ότι κάθε πέρσι και καλύτερα». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επίσκεψη στην περιοχή του Καϊάφα, έναν εκπληκτικής ομορφιάς χώρο που όπως τόνισε, έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του.

«Έχει εγκαταλειφθεί η περιοχή και αυτό είναι μία χαρακτηριστική αποτυχία της κυβέρνησης. Θα μπορούσε να είναι ένα υπόδειγμα τουριστικής ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης, ενώ στάθηκε και στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για το πολύπαθο έργο «Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα», ένα έργο που, όπως υποστήριξε «η κυβέρνηση φαίνεται πως το έχει παραπέμψει στις καλένδες». «Πρόκειται για ένα έργο πολύ σημαντικό και για την ασφάλεια που όμως δεν έχει έρθει ακόμα στη Βουλή παρά τις ερωτήσεις που έχουν γίνει γι' αυτό», συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε, ακόμα, ότι «Αν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της Περιφέρειας που υπάρχουν, δεν θα καταφέρουμε τιποτα», ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε στις απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την παραίτηση του κ. Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και την πιθανή δημιουργία νέου κόμματος, ανέφερε: «Αυτή η κίνηση του κ. Τσίπρα κλείνει έναν μεγάλο ιστορικό κύκλο, προφανώς είναι μία προσωπική επιλογή που είναι καθ' όλα σεβαστή, αλλά το κύριο ζήτημα είναι ότι έχουμε μία κυβέρνηση Δεξιάς που έχει αλώσει τα πάντα, που έχει διαλύσει κάθε έννοια δικαιοσύνης στη χώρα και πρέπει να δημιουργηθεί ένας ριζοσπαστικός πόλος εξουσίας των δυνάμεων της Αριστεράς που θα σταθεί νικηφόρα απέναντι σε αυτήν».

Επεσήμανε ότι υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες στις περιφέρειες της χώρας και ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα ευρωπαϊκά χρήματα «ως λάφυρο για να τα μοιράσει στους ημετέρους».

Όσον αφορά στη συνεργασία με τα άλλα κόμματα της Αριστεράς, τόνισε ότι η λέξη κλειδί είναι «το πρόγραμμα». Τέλος, σημείωσε πως στο προγραμματικό συνέδριο που θα γίνει σε λίγο καιρό, θα τεθεί η θέση του κόμματος πάνω στο θέμα των πιθανών συνεργασιών.

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