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Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια
Ειδήσεις
16:23 - 20 Ιουλ 2026

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Reporter.gr Newsroom
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Η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20/7) πως στο εξής ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια θα είναι ο επικεφαλής της οργάνωσης. 

Ο Αλ Χαΐγια διαδέχεται τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2024 σε σύγκρουση με ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεγάλης κλίμακας που διεξήγαγε η Χαμάς με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Έχοντας διατελέσει επικεφαλής της Χαμάς από την εξορία και βασικός διαπραγματευτής της οργάνωσης, ο Αλ Χαΐγια απέκτησε ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στην ηγεσία της μετά τον θάνατο τόσο του Σινουάρ όσο και του Ισμαήλ Χανίγιε, ο οποίος σκοτώθηκε στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με το Reuters, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Αλ Χαΐγια συγκαταλεγόταν στα υψηλόβαθμα στελέχη που αποτέλεσαν στόχο της ισραηλινής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα το 2025.

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