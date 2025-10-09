Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) πως Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση του σχεδίου που πρότεινε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Γάζα.

Έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στη βάση του σχεδίου 21 σημείων που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω Truth Social πως τα μέρη «αποδέχτηκαν την πρώτη φάση» του σχεδίου του για τη Γάζα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο. «Αυτό σημαίνει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα», συνέχισε. Το Ισραήλ «θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία», στο πλαίσιο των «πρώτων βημάτων προς Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων. Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφεί επίσημα αργότερα σήμερα.

Για «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, «ευχαριστώντας» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ κι ανακοινώνοντας πως συγκαλεί συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου εντός της ημέρας για να επικυρωθεί η συμφωνία. «Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», σημείωνε λίγο νωρίτερα μέσω X, αναφερόμενος στους ομήρους.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συμφώνησε σε «έναν τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», λέγοντας ότι εκτιμά τις προσπάθειες του Τραμπ «που αποσκοπούν στον οριστικό τερματισμό του πολέμου και στη διασφάλιση της πλήρους αποχώρησης της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας».

«Επιβεβαιώνουμε ότι οι θυσίες του λαού μας δεν θα είναι μάταιες και ότι θα παραμείνουμε πιστοί στην υπόσχεσή μας. Δεν θα εγκαταλείψουμε τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας μέχρι να επιτευχθούν η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση», ανέφερε η δήλωση.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, μόλις το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει για την έγκριση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται την Πέμπτη, οι ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια αρχική, μερική αποχώρηση από τη Γάζα εντός 24 ωρών, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τους όρους της συμφωνίας.

«Στη συνέχεια, ξεκινάει το 72ωρο» για την απελευθέρωση ομήρων, δήλωσε ο αξιωματούχος. «Η Χαμάς θα προσπαθήσει να προχωρήσει νωρίτερα, αν είναι δυνατόν».