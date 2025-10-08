Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) έδειξαν τον Σεπτέμβριο ισχυρή τάση υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, με τη μόνη διαφωνία να αφορά στο πόσες μειώσεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη (8/10).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης έδειξαν σχεδόν καθολική συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στην Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Fed (FOMC) ότι το βασικό επιτόκιο διατραπεζικού δανεισμού για τη νύχτα θα πρέπει να μειωθεί, λόγω της αδυναμίας που παρατηρείται στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το CNBC, οι απόψεις διχάστηκαν ως προς το αν θα πρέπει να υπάρξουν δύο ή τρεις συνολικές μειώσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 16-17 Σεπτεμβρίου.

Το κλίμα αυτό στην επιτροπή αντικατοπτριζόταν και σε έρευνα που η Fed αποστέλλει σε βασικούς διαπραγματευτές των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως αναφέρεται στην περίληψη.

«Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα της Desk ανέμεναν μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος στόχου του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε αυτή τη συνεδρίαση, ενώ περίπου οι μισοί ανέμεναν και μια επιπλέον μείωση στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου», ανέφεραν τα πρακτικά. «Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέμενε τουλάχιστον δύο μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους, ενώ περίπου οι μισοί ανέμεναν τρεις μειώσεις μέσα σε αυτό το διάστημα.»

Μια μονάδα βάσης αντιστοιχεί σε 0,01%, οπότε μια κίνηση 25 μονάδων βάσης ισοδυναμεί με ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

Τα υλικά προβλέψεων που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση ανέδειξαν τον έντονο διχασμό μεταξύ των 19 αξιωματούχων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της FOMC, εκ των οποίων οι 12 έχουν δικαίωμα ψήφου.

Το λεγόμενο "dot plot" – το διάγραμμα που δείχνει τις ατομικές προσδοκίες των μελών – έδειξε ότι η ομάδα ήταν χωρισμένη 10-9, με μια οριακή πλειοψηφία να προβλέπει δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.