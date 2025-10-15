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Η 19η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα (18/10)
Ειδήσεις
16:36 - 15 Οκτ 2025

Η 19η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα (18/10)

Reporter.gr Newsroom
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» διοργανώνει για 19η συνεχή χρονιά τη μεγάλη πανελλαδική δράση ευαισθητοποίησης «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών του Δικτύου του.

Η βραδιά αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους όσοι θέλουν να διασκεδάζουν με ασφάλεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στη ζωή. Το μήνυμα παραμένει σαφές και επίκαιρο: «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί!»

Στόχος της δράσης είναι να υπενθυμίσει πως η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές και ότι η επιλογή ενός νηφάλιου οδηγού στην παρέα είναι η πιο απλή και αποτελεσματική απόφαση που μπορεί να αποτρέψει μια τραγωδία.

Οι εθελοντές του Ινστιτούτου θα βρίσκονται σε δεκάδες σημεία διασκέδασης, προτρέποντας τους πολίτες να αναλάβουν τον ρόλο του «Οδηγού της Παρέας», φορώντας το χαρακτηριστικό βραχιολάκι που συμβολίζει τη δέσμευση τους.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στη δράση θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διεθνή έρευνα “Drink Driving NEVER”, η οποία στοχεύει στην υιοθέτηση ασφαλών συνηθειών οδήγησης και την ενίσχυση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων και σοβαρών τραυματισμών, με τα περιστατικά να αυξάνονται σημαντικά μετά τη νυχτερινή διασκέδαση του Σαββατοκύριακου, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), περίπου το 25% των θανατηφόρων συμβάντων στην Ε.Ε. σχετίζεται με το αλκοόλ, ενώ τουλάχιστον 4.000 θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετησίως εάν εξαλειφόταν η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Αν κάθε οδηγός έπαιρνε την απόφαση να μην πιει πριν οδηγήσει, χιλιάδες ζωές θα μπορούσαν να σωθούν κάθε χρόνο. Ανταποκρινόμενη σε αυτή τη σοβαρή πραγματικότητα, η Πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προχώρησε στην αναμόρφωση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εισάγοντας μεταξύ άλλων, αυστηρότερες ρυθμίσεις και ποινές για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο νέος Κ.Ο.Κ. ενισχύει το πλαίσιο πρόληψης, προβλέποντας υψηλά πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος και προσωρινή ακινητοποίηση του οχήματος, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών.

Η δράση υλοποιείται με στόχο να υπενθυμίσει ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η υπεύθυνη στάση απέναντι στο αλκοόλ είναι πράξη σεβασμού προς τον εαυτό μας και τους άλλους.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, με την αρωγή της ΕΛ.ΑΣ. και τη συμβολή της Τροχαίας στις κατά τόπους εκδηλώσεις, ενώ τελεί υπό την Αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Πολύτιμοι συνεργάτες: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και Συμμαχία για την Aσφάλεια και τον Pολιτισμό στο δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον».

Στην Αττική, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, θα προβληθούν προληπτικά μηνύματα για το αλκοόλ και την οδήγηση μέσω των συστημάτων τηλεματικής στα λεωφορεία και στις στάσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας πριν τη δράση.

Επίσης, οι κατά τόπους δράσεις υλοποιούνται με την υποστήριξη - συνεργασία των παρακάτω φορέων:

4ο Γυμνάσιο Άρτας, Αθλητικός Σύλλογος Κορωνίς, Αντιδημαρχία Παιδείας Δήμου Αιγιαλείας, Αριστείωνας Ποδοσφαιρικός Σύλλογος, Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομοτηνής, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, Δημοτική Κοινότητα Άνω Χώρας, Δήμος Λαμίας, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λαμίας, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Λαμίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας – Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΕΔΙΠ Σχολής Επιστημών Διοίκησης Χίου, Εθελοντές της Ομάδας Epidrasis, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς, ΕΚΑΒ Ναυπάκτου, ΕΚΑΤΟ Φλώρινας, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ένωση Σχολής Οδηγών Χίου, Equal Society, Κέντρο Νεολαίας Exagono, Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας, Λέσχη Lions Κω «Ο Ιπποκράτης», Ναυτικός Όμιλος Κορθίου Άνδρου, Οδηγισμός – Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου, Προσκοπική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Κρήτης, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Δυτικής Κρήτης, Σύλλογος «Με Οδηγό τη Ζωή», Σύλλογος Αιμοδοτών «Δίνω Ζωή», Συμβούλιο Νέων Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αγρινίου, Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαμίας, Τμήμα Νοσηλευτικής Ιωαννίνων, Τμήμα Νοσηλευτικής Λάρισας (Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής), Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα.) Μεγάρων, Τροχαία Σερρών, Φοιτητές Σχολής Επιστημών Διοίκησης Χίου, Φορείς Ευρωπαϊκού Δικτύου Europe Direct Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας & Θράκης.

Οι πόλεις που συμμετέχουν και τα σημεία διεξαγωγής για το 2025 είναι:

Στην ΑΤΤΙΚΗ : ΑΘΗΝA ROHAS Athens, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεζόδρομος Πασαρέλας - Πασαλιμάνι, ΧΑΛΑΝΔΡΙ Darling Bar

Και σε όλη τη χώρα:

ΑΓΡΙΝΙΟ – Φουλ του Μεζέ, ΑΙΓΙΝΑ – Παλαιά Προβλήτα, ΑΙΓΙΟ – Παραλία Αιγίου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – (tbc), ΑΜΑΛΙΑΔΑ – Πεζόδρομος Αμαλιάδας, ΑΜΥΝΤΑΙΟ – (tbc), ΑΝΔΡΟΣ – Café Centro, ΑΡΓΟΣ – Πλατεία Αγίου Πέτρου, ΑΡΤΑ – Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ΒΟΛΟΣ – Τσιπουράδικο Τα Κύματα, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – (tbc), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Shark Bar, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – (tbc), ΚΑΛΑΜΑΤΑ – Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, ΚΑΤΕΡΙΝΗ – Πεζόδρομος, ΚΕΡΚΥΡΑ – Πλατεία Λιστόν, ΚΟΜΟΤΗΝΗ – Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, ΚΟΡΙΝΘΟΣ – (tbc), ΚΩΣ – Umbra Bar, ΛΑΜΙΑ – Πλατεία Ελευθερίας, ΛΑΡΙΣΑ – Πεζόδρομος Κούμα και Μ. Αλεξάνδρου & Sherlock Café Bar, ΜΕΓΑΡΑ – (tbc), ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – Κεντρική Πλατεία, ΝΑΥΠΛΙΟ – (tbc), ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – (tbc), ΠΑΤΡΑ – Navona Club di Oggi / Πεζόδρομος Ηφαίστου, ΠΥΡΓΟΣ – (tbc), ΡΕΘΥΜΝΟ – (tbc), ΣΕΡΡΕΣ – Cityzen, ΣΠΑΡΤΗ – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ΤΡΙΚΑΛΑ – Sante Café Bar, ΤΡΙΠΟΛΗ – Πλατεία Πετρινού, ΦΛΩΡΙΝΑ – (tbc), ΧΑΛΚΙΔΑ – (tbc), ΧΑΝΙΑ – Φειδίας Café Bar, ΧΙΟΣ – Pura Vida Café Bar.

Η επιτυχία της δράσης στηρίζεται στους ανθρώπους και τους Οργανισμούς που πιστεύουν στη δύναμη της πρόληψης.

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