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Χρηστίδης: Δεν είναι δίκαιη εργασία οι 13 ώρες ημερησίως – Είναι δώρο της κυβέρνησης στους εργοδότες
Πολιτική
16:29 - 15 Οκτ 2025

Χρηστίδης: Δεν είναι δίκαιη εργασία οι 13 ώρες ημερησίως – Είναι δώρο της κυβέρνησης στους εργοδότες

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στις διατάξεις του νέου εργασιακού σχεδίου νόμου που προβλέπουν 13ωρη εργασία, άσκησε ο Παύλος Χρηστίδης, Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον “Aθήνα 9,84”, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για κατάφωρη υπονόμευση των εργασιακών δικαιωμάτων και για πολιτική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εργοδοτικών συμφερόντων.

«Εάν η κυρία Υπουργός θεωρεί λίγο το να δουλεύει κάποιος 13 ώρες την ημέρα, για 37 ημέρες τον χρόνο, να αναλογιστεί τι σημαίνει αυτό για μια οικογένεια με δύο ιδιωτικούς υπαλλήλους να δουλεύουν 13 ώρες για 70 ημέρες μέσα σε έναν χρόνο, και αν μπορεί να το αντέξει αυτό ένας άνθρωπος που θέλει να στηρίξει την οικογένειά του. Μας λέει, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ότι με 50 ή 60 ευρώ παραπάνω, ένας άνθρωπος δεν θα έχει χρόνο να περάσει με τα παιδιά του», δήλωσε.

Χαρακτήρισε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο “απαράδεκτο”, καθώς - όπως είπε - εξυπηρετεί συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα και όχι τους εργαζόμενους.

«Ζητάμε από την κυρία Κεραμέως να μας φέρει τον εργαζόμενο που είπε ότι συνάντησε και της είπε ότι θέλει να δουλεύει 13 ώρες. Δεν συμβαίνει αυτό πουθενά. Οι εργαζόμενοι που αναγκάζονται να δουλέψουν σε δύο εργοδότες ή που έχουν υπογράψει κλαδικές συμβάσεις για να δουλέψουν σε έναν εργοδότη, το κάνουν για να τα βγάλουν πέρα και επειδή το έχουν διαπραγματευτεί και έχουν πάρει συγκεκριμένα οφέλη από τους εργοδότες τους. Γιατί η κυρία Κεραμέως δεν αφήνει τους εργαζόμενους να διαπραγματευτούν με τους εργοδότες και θέλει να κάνει αυτό το δώρο απευθείας στους εργοδότες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σχολίασε, ακόμη, ότι αυτή είναι μια συνεχιζόμενη πρακτική της ΝΔ, τα τελευταία έξι χρόνια, που ξεκίνησες με τον νόμο Βρούτση, συνεχίστηκε επί Χατζηδάκη και Γεωργιάδης και σειρά έχει ο νόμος Κεραμέως.

Συμπλήρωσε πως «δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, ούτε από αυτά που συγγενεύουν ιδεολογικά με τη Νέα Δημοκρατία που να είναι μαζί με τη ΝΔ σε αυτό. Η κυβέρνηση είναι απομονωμένη, έχουν κρυφτεί οι βουλευτές της στη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου».

Υπενθύμισε, δε, τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΒ, προ ολίγων ημέρων, ο οποίος ανέφερε ότι «η παραγωγικότητα της οικονομίας δεν σχετίζεται με τις περισσότερες ώρες εργασίας του εργαζομένου. Ας το αναλογιστούν αυτό οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πρόκειται να ψηφίσουν αύριο το πρωί και οι οποίοι δεν έχουν αντέξει να μείνουν 13 ώρες συνεχόμενες, μέσα στη Βουλή, για να υπερασπιστούν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο».

Υποστήριξε, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, όσες ρυθμίσεις είναι προς μια θετική κατεύθυνση.

«Η ουσία όμως του ζητήματος, επί της αρχής που συνηθίζουμε να λέμε, είναι ότι: Μπορούν οι 13 ώρες εργασίας να θεωρηθούν “δίκαιη εργασία”, όπως είναι και ο τίτλος του νομοσχεδίου;», διερωτήθηκε.

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