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Πηγές ΠΑΣΟΚ για αποκαλύψεις Ζαλίδη: «Μερεμέτια» κάνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το σκάνδαλο
Πολιτική
16:28 - 15 Οκτ 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ για αποκαλύψεις Ζαλίδη: «Μερεμέτια» κάνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το σκάνδαλο

Reporter.gr Newsroom
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Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρονται στις σημερινές αποκαλύψεις του νυν αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γεώργιου Ζαλίδη ότι «δεν έγιναν δομικές αλλαγές μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τονίζουν ότι ο πρόεδρος του οργανισμού είναι part-time εργαζόμενος. 

Όπως τονίζουν οι πηγές από το ΠΑΣΟΚ, «ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ Καββαδάς, περνάει τα απογεύματα, μετά την εργασία του ως Διευθυντής στην ΑΑΔΕ, υπογράφει μόνο τα έγγραφα που του ετοιμάζουν άλλοι –άγνωστοι στον Αντιπρόεδρο κ Ζαλίδη-, όπως αποκάλυψε ο τελευταίος εξεταζόμενος από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο νυν Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ερωτηθείς ποιες δομικές αλλαγές έγιναν μετά το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ρητά ότι θα έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση στα ΚΥΔ, λέγοντας ότι τα στοιχεία που υπάρχουν με παρανομίες σε ΑΦΜ ενοχοποιούν μεγάλο αριθμό ΚΥΔ τα οποία πρέπει εκ του μηδενός να πιστοποιηθούν ξανά. Στο ερώτημα γιατί δεν το κάνουν αυτό, απάντησε ότι είναι αρμοδιότητα του Υπουργού! Ερωτηθείς αν ο Υπουργός το γνωρίζει αυτό και τη σπουδαιότητά του, απάντησε θετικά , δήλωσε ότι έγιναν ειδικές συσκέψεις γι αυτό το θέμα και απολύτως αμήχανος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο ο Υπουργός δεν προβαίνει στην προφανή και αναγκαία αλλαγή που και ο ίδιος του έχει προτείνει!».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 17:46
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