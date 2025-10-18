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Υπ. Παιδείας: Απλήρωτο το 14,7% των αναπληρωτών στα σχολεία
Ειδήσεις
16:53 - 18 Οκτ 2025

Υπ. Παιδείας: Απλήρωτο το 14,7% των αναπληρωτών στα σχολεία

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε το χρονικό των διαδικασιών για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία, μέσω ενημερωτικού σημειώματος.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που αντλήθηκαν την Παρασκευή από το πληροφοριακό σύστημα myschool, στις 13.350 σχολικές μονάδες της χώρας υπηρετούν συνολικά 191.746 εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές. Επιπλέον, ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανέρχεται σε 1.309.831.

Αναλυτικά, από το σύνολο των εκπαιδευτικών, οι 163.580 είναι μόνιμοι και οι 28.166 είναι αναπληρωτές. Το ποσοστό των αναπληρωτών σε σχέση με το συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών φτάνει το 14,7%.

Όπως διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών προκύπτει από το σύστημα myschool και αναφέρεται στους ενεργούς μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν αναθέσεις μαθημάτων σε 1 έως 5 σχολικές μονάδες. Επιπλέον, ο αριθμός των αναπληρωτών αφορά μόνο εκπαιδευτικούς και όχι το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ και ΕΒΠ).

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις ανάγκες προσωπικού των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων. Ωστόσο, στο σημείωμα δεν διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός των κενών θέσεων που παραμένουν αδιάθετες.

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