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Απαγόρευση διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους και αυστηρές ποινές… μόνο στα χαρτιά
Ειδήσεις
14:43 - 24 Οκτ 2025

Απαγόρευση διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους και αυστηρές ποινές… μόνο στα χαρτιά

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Με τραγικό τρόπο επανήλθε στην επικαιρότητα το ζήτημα της πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους, ένα πρόβλημα που μόλις τον Ιούλιο είχε επιχειρηθεί, δια της αυστηροποίησης του νομοθετικού πλαισίου, να επιλυθεί. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά γίνεται σαφές πως οι νόμοι δεν αρκούν, αφού είναι πολύ εύκολο οι απαγορεύσεις, όσο αυστηρές ποινές κι αν τις συνοδεύουν, να μείνουν… στα χαρτιά.  

Αυτό ακριβώς συνέβη και πριν από μερικές ημέρες, καθώς ούτε η είσοδος της 16χρονης σε κλαμπ στο Γκάζι απαγορεύτηκε, αλλά ούτε και η κατανάλωση αλκοόλ. Οι συνέπειες ήταν ολέθριες, με το κορίτσι να καταρρέει στο πεζοδρόμιο, μπροστά στο μαγαζί. Ο θάνατός της, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, προήλθε από πνευμονικό οίδημα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία· πόσο, δηλαδή, αλκοόλ επέφερε την τραγική αυτή κατάληξη και εάν υπήρχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Τα μέλη της παρέας της 16χρονης φέρονται να κατέθεσαν κατά την προανάκριση πως στο μαγαζί είχαν καταναλώσει αλκοόλ, παρόλο που απαγορεύεται. Μάλιστα, αξιολογήσεις και σχόλια που κυκλοφορούν για το συγκεκριμένο κλαμπ στο διαδίκτυο φανερώνουν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ανήλικοι έγιναν δεκτοί στο μαγαζί και τους επετράπη η πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως το συγκεκριμένο κλαμπ αποτελεί εξαίρεση, αλλά ακριβώς το αντίθετο: είναι ένα από τα πολλά μαγαζιά του είδους που δέχονται ανηλίκους και τους σερβίρουν χωρίς κανέναν έλεγχο.

Πλήθος περιστατικών ανά την Ελλάδα

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ανά την Ελλάδα υπήρξαν πρόσφατα συλλήψεις και επιβολή προστίμων για τον ίδιο λόγο εις βάρος υπευθύνων πολλών καταστημάτων. Σε κάποιες, δε, από τις περιπτώσεις αυτές, τα περιστατικά έγιναν γνωστά ή πήραν μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού οι ανήλικοι δεν γλύτωσαν τη νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω είτε υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, είτε κατανάλωσης νοθευμένων ποτών.

Ενδεικτικό είναι πως στις 18 Οκτωβρίου συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα στην Κέρκυρα και στα Ιωάννινα, ενώ λίγο νωρίτερα – στις 26 Σεπτεμβρίου – είχαν γίνει δύο ακόμη συλλήψεις στη Σύρο και στις αρχές του μήνα άλλες δύο στην Πάτρα.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε ότι μόνο το τελευταίο τρίμηνο, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια, προκειμένου να διαπιστώσουν αν εφαρμόζεται το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο. Κατά την κυρία Δημογλίδου οι έλεγχοι οδήγησαν σε 140 δικογραφίες και αυτόφωρα ειδικά για περιπτώσεις μέθης ανηλίκων που πήγαν στο νοσοκομείο.

«Επειδή δεν γίνεται να υπάρχει και ένας αστυνομικός έξω από κάθε τέτοιο υγειονομικό κατάστημα, είναι υποχρέωση του κάθε ιδιοκτήτη να ζητά ταυτότητα, ώστε να ξέρει αν πρόκειται για ενήλικο ή ανήλικο άτομο, και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά», σημείωσε η κυρία Δημογλίδου, υπενθυμίζοντας ότι η απαγόρευση διάθεσης αλκοόλ αφορά ακόμη μίνι μάρκετ και περίπτερα.

Τι προβλέπει ο νόμος

Η βασική ρύθμιση του νομοσχεδίου προβλέπει επίδειξη εγγράφου που πιστοποιεί την ενηλικότητα όταν πρόκειται για πώληση αλκοόλ ή καπνικών προϊόντων.

Ακόμη, ανάμεσα στις κομβικές διατάξεις του νόμου είναι και η υποχρεωτική αναγγελία στην Ελληνική Αστυνομία ή Λιμενική Αρχή των ιδιωτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε κέντρα διασκέδασης ή/και μπαρ, εφόσον σε αυτές συμμετέχουν ανήλικοι, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με ταυτόχρονη ανάρτηση των σχετικών συμφωνητικών.

Οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις είναι «βαριές», αφού:

(α) σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν αλκοόλ μην έχοντας συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του επιβάλλεται πρόστιμο από 50 έως 500 ευρώ

(β) σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, ενώ στην 5η υποτροπή φτάνει να χάνει την άδεια λειτουργίας του καταστήματος, αφού έχει προηγηθεί προσωρινή ανάκλησή της.

(γ) σε όσους πωλούν, προσφέρουν ή διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ

(δ) σε όσους επιτρέπουν σε ανηλίκους την είσοδο και την παραμονή σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για καθεμία από τις παραβάσεις ξεχωριστά

Πολλαπλά περιστατικά το ίδιο βράδυ που κατέληξε η 16χρονη

Το βράδυ του Σαββάτου που το άτυχο κορίτσι τελικά κατέληξε, το ΕΚΒ δέχτηκε κι άλλες κλήσεις – τουλάχιστον τρεις στον αριθμό –, όλες από το Γκάζι για άτομα που είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν αισθάνονταν καλά.

Η κομβική διαφορά είναι πως οι υπόλοιποι ήταν ενήλικες. Χρειάστηκε, ωστόσο, να νοσηλευτούν στον Ευαγγελισμό. Το γεγονός, δε, πως από τον ίδιο ακριβώς δρόμο όπου κατέρρευσε η 16χρονη έγιναν οι κλήσεις αυτές ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών ότι ενδεχομένως το αλκοόλ που σερβιριζόταν στο συγκεκριμένο κλαμπ να μην ήταν ασφαλές.

Έλεγχοι

Αυτό – σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω – γεννά αναπόφευκτα το ερώτημα σχετικά με το αν γίνονται συστηματικοί έλεγχοι ή εάν οι έλεγχοι που διενεργούνται είναι αρκετοί.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι έλεγχοι γίνονται με μεικτά κλιμάκια από υγειονομικούς των περιφερειών, επόπτες δημόσιας υγείας του υπουργείου Υγείας, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία και τις λιμενικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται και κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη (μεταξύ άλλων), βάσει της οποίας θα καθοριστεί η διαδικασία ελέγχου, συντονισμού των κλιμακίων, επιβολής προστίμων, κλπ.

Η υπουργική απόφαση αυτή, όμως, από τον Ιούλιο οπότε και πέρασε το νομοσχέδιο δεν έχει εκδοθεί. Βέβαια, η επίσημη θέση του Υπουργείου Υγείας είναι πως αυτό δεν έχει σημασία, αφού αφής κι υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση στον νόμο, ισχύει κανονικά. Τονίζουν, επίσης, ότι έλεγχοι διενεργούνται κανονικά και έχουν ήδη μπει «λουκέτα» σε καταστήματα που έχουν πιαστεί να παραβαίνουν τον νόμο.

Σοκαριστικό είναι, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία 1.000 τουλάχιστον παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία της χώρας, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, το οποίο είτε αγοράζουν είτε καταναλώνουν σε χώρους διασκέδασης.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/10/2025 - 22:53
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