ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο «βασιλιάς» της ειρήνης, οι θιγμένοι (πρώην) σύντροφοι κι οι Κασσάνδρες
Ειδήσεις
19:54 - 19 Οκτ 2025

Ο «βασιλιάς» της ειρήνης, οι θιγμένοι (πρώην) σύντροφοι κι οι Κασσάνδρες

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με Τραμπ έκανε πρεμιέρα η τρίτη και φαρμακερή εβδομάδα του Οκτωβρίου, με Τραμπ έριξε και αυλαία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να μην αφήσει κανένα περιθώριο στην Επιτροπή των Νόμπελ για το 2026, αφού μέχρι τότε υπολογίζει να έχει γίνει κι επισήμως ο «βασιλιάς» της ειρήνης.

Ένας «βασιλιάς», βέβαια, που καθώς φαίνεται δεν είναι κι ιδιαιτέρως αγαπητός· ή καλύτερα πολλοί από τους υπηκόους του λατρεύουν να τον μισούν – μην ξεχνάμε, φυσικά, πως υπάρχουν κι άλλοι τόσοι (ή και περισσότεροι) που τον λατρεύουν σκέτο.

Πάντως, πάρα τον αγόγγυστο κάματο στα διεθνή, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μαζικές διαδηλώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επτά εκατομμύρια πολίτες να τον απαξιώνουν, να τον κοροϊδεύουν και – με λίγα λόγια – να του ζητούν να τους αδειάσει τη γωνιά.

«Έτσι είστε;», είπε κι εκείνος, και δεν έχασε χρόνο· ανέβασε ένα υψηλής αισθητικής βίντεο στα social media, με τον ίδιο να παριστάνει τον πιλότο μαχητικού (με στέμμα κιόλας) και πετώντας πάνω από τις αμερικανικές πόλεις να «βομβαρδίζει» τους διαδηλωτές με έναν παχύρευστο πολτό που μοιάζει με λάσπη ή… τέλος πάντων, με κάτι άλλο ακόμη λιγότερο ευγενές.

Χοντροκομμένο, ναι. Κι επίσης μία ακόμη απόδειξη πως η Τεχνητή Νοημοσύνη, στα κατάλληλα χέρια, γεννάει τέρατα. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς – και λίγο ευαίσθητοι ίσως – κι ας παραδεχτούμε ότι όποιος και να ’ταν στη θέση του, αναπόφευκτα θα πληγωνόταν εάν μετά από τη μεγαλειώδη βεγγέρα στο Ισραήλ και την υπογραφή της συμφωνίας της χρονιάς στην Αίγυπτο και την ακαταπόνητη προσπάθεια επίλυσης του Ουκρανικού, η μοίρα του έπαιζε τέτοιο παιχνίδι.

Δηλαδή, εντάξει, ακόμη κι ο Σεμπεστιάν Λεκορνί κατάφερε να επιβιώσει μετά κόπων και βασάνων, δίχως να έχει να επιδείξει και κανένα σπουδαίο επίτευγμα· ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε και τη μεγάλη υπόσχεση για «διαρκή ειρήνη» στη Μέση Ανατολή (άλλο αν είναι μεταξύ φθοράς κι αφθαρσίας ήδη απ’ την πρώτη βδομάδα), είναι δυνατόν να βρίσκεται πάλι με την πλάτη στον τοίχο; Εντάξει, έβγαλε και κάνα δυο φορές την Εθνοφρουρά για προαυλισμό και σκοπεύει, shutdown ένεκα, να κλείσει το Υπουργείο Παιδείας… δεν είναι δα και τόσο τραγικά τα πράγματα.

Τώρα, βέβαια, θα μου πεις, και σιγά τον τοίχο· τι τον έχει πτοήσει μέχρι σήμερα, για να τον πτοήσει αυτό; Σωστά. Μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται πως είναι ικανός να τον στριμώχνει, αφού τον έχει μια στο καρφί και μια στο πέταλο· τη μια πηγαίνει με τα νερά του και την άλλη του ζητάει της Παναγιάς της μάτια για να συμφωνήσει σε εκεχειρία – το Ντόνετσκ για την ακρίβεια, καταπώς λέει η WP· τη μια του υπόσχεται συνάντηση και την άλλη κάνει ό,τι μπορεί για να την καθυστερήσει· και τέλος πάντων, ένα τηλεφώνημα πέφτει και χάνουμε τ’ αυγά και τα Πασχάλια.

Εν πάση περιπτώσει, μικρό το κακό, διότι – ούτως ή άλλως – αλλού κοιμόμαστε κι αλλού ξυπνάμε· και τα παραδείγματα ουκ ολίγα. Ένα ακόμη πρόσφατο η αναζωπύρωση της κρίσης με το Πεκίνο, που ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί πως τον «εξανάγκασε» να επιβάλει δασμό 100%, ενώ η Κίνα του απαντά ότι σπέρνει τον πανικό παγκοσμίως. Πάντως, θα λέγαμε – έτσι, για να κάνουμε μια πρόταση κι ας πέσει χάμω – ν’ αφήσει τους Κινέζους στην ησυχία τους και ν’ αρχίσει να ασχολείται λιγάκι με το ζήτημα Αφγανιστάν – Πακιστάν, γιατί Νόμπελ όπως πάει δεν θα δει ούτε με το κιάλι.

Για να μην μας παίρνει το παράπονο, όμως, έχουμε και δικά μας ζόρια…

με πρώτο και καλύτερο την τύχη του Άγνωστου Στρατιώτη· θέμα που μας κράτησε απασχολημένους όλη την εβδομάδα – κι απ’ ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να μας κρατά, μέχρι να έρθει αυτή η ριμάδα η τροπολογία, μπας και καταλάβουμε τι μέλλει γενέσθαι.

Μέχρι στιγμής, μας τα ’πε (με την πρέπουσα ευαισθησία) ο κ. Φεύγας, μας τα ξανάπε η κα Σδούκου, μας τα φρεσκάρισε κι ο Παύλος Μαρινάκης από το «βήμα» ψυχαγωγικής εκπομπής του Σαββατοκύριακου· οπότε δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τις εξελίξεις, οι οποίες, άλλωστε, θα έρθουν είτε μας αρέσει, είτε όχι.

Και ποιος ξέρει, ίσως μαζί τους φέρουν και τον Πάνο Καμμένο, ο οποίος αφής και βγήκε ξανά στο μεϊντάνι, δεν λέει να αφήσει βδομάδα να πάει χαμένη. «Είμαι στο παρά πέντε της επιστροφής», μας είπε απλά, λιτά, απέριττα κι… απειλητικά, τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας είναι όντως στο παρά πέντε, με την «Ιθάκη» να μην βλέπει την ώρα να μπει σε κάθε σπίτι από τα μέσα Νοέμβρη κι εξής.

Ε, σε κάθε σπίτι τώρα… σχεδόν. Μάνι μάνι ξέρουμε ένα, στο οποίο δεν θα μπει σίγουρα (ή θα μπει λάθρα), κι αυτό δεν είναι άλλο από της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ακούει «Τσίπρας» και γίνεται ταύρος εν υαλοπωλείω, όπως απέδειξε και η ομολογουμένως συντομότατη παρουσία της σε εκπομπή του Σαββάτου (18/10).

Και μπορεί η κα Κωνσταντοπούλου να τα βρόντηξε κάτω και να έφυγε κακήν κακώς, όμως ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος, μίλησε εκτενώς για το «λάθος» του να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο τώρα – που είδε το φως το αληθινό – χαρακτήρισε ως «αμοραλιστή»· και μάλιστα παλαιάς κοπής.

Ωστόσο, η κα Κωνσταντοπούλου δεν είναι η μόνη που απέφυγε να ασχοληθεί με το ζήτημα· το ίδιο έπραξε – κομψότερα φυσικά – και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος δήλωσε πως δεν θα σχολιάσει τις κινήσεις Τσίπρα, αφού όπως και να ’χει δεν αποτελούν λύση στο μέγα πρόβλημα της χώρας, ότι δηλαδή είναι καράβι ακυβέρνητο και μάλιστα με ευθύνη της κυβέρνησης· κάτι που πάνω κάτω είπε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κάνοντας λόγο για κρίση απαξίωσης, απονομιμοποίησης και αμφισβήτησης.

Εθίγη η κυβέρνηση απ’ όλα τούτα; Φήμες λένε πως στο Μαξίμου δεν έβαλαν και τα κλάματα, αφού οι δουλειές που ήταν να γίνουν αυτήν την εβδομάδα ολοκληρώθησαν επιτυχώς. Βασικά, η καμπάνα χτυπάει για το διαβόητο νομοσχέδιο που θα εκσυγχρονίσει την εργασία και θα φέρει δικαιοσύνη, ασφάλεια και απλούστευση των διαδικασιών, κατά την κυβερνητική ερμηνεία· ή απλώς θα νομιμοποιήσει την δεκατριάωρο, χαρίζοντας μας λίγες εργάσιμες ώρες παραπάνω, κατά την ερμηνεία… όλων των υπολοίπων. Ο καθείς διαλέγει και παίρνει.

Πάντως, ο πρωθυπουργός όλα αυτά τα χαρακτήρισε ως fake news της αντιπολίτευσης και, φυσικά, δεν έχουμε κανέναν λόγο να τον αμφισβητήσουμε.

Άλλωστε, όπως θα έλεγε κι ο (λαλίστατος) Άδωνις Γεωργιάδης, η Αριστερά «πουλάει μιζέρια», κλαίγεται κι αρνείται να χαρεί τη ζωή. Ας μην μπούμε, όμως, σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες κι ας αποφύγουμε να καταπιαστούμε με τις λοιπές εξομολογητικές (σε κάποια τηλεόραση, μάλιστα, χαρακτηρίστηκαν και ως «γενναίες» ή άκρως «ανθρώπινες») δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.

Ας κάνουμε, αντ’ αυτού, μια σύντομη μνεία στο e-mail Βορίδη δια του οποίου επεχείρησε να αποκαταστήσει την εικόνα του, μετά την κατάθεση Βάρρα στην Εξεταστική· στην νέα κόντρα της πόλης μεταξύ του δημάρχου, Χάρη Δούκα, και της Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου για το Γηροκομείο Αθηνών – μία κόντρα που προβλέπεται να μας δώσει κι άλλο «ψωμί»· και στις νέες δημοσκοπήσεις, βάσει των οποίων οι πολίτες είναι βαθιά δυσαρεστημένοι απ’ την κυβέρνηση, αλλά η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να έχει διψήφιο προβάδισμα.

Τι να πεις, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου… Πάλι καλά να λέμε που δεν θα πάμε στην κάλπη αύριο και προλαβαίνουμε να τα ζυγίσουμε λίγο ακόμη πριν το ρίξουμε μονοκούκι Μητσοτάκη.

Ένα ζύγι, ας πούμε, που όλως παραδόξως δεν έκανε η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πριν αποφασίσει να επαναφέρει τη… βασιλεία στον τόπο. Καλά, προφανώς, κανένα ζύγι δεν έκανε κι ο Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν το είχε και σκοπό· ας μην ασχοληθούμε, όμως, περαιτέρω με τέτοιες… κακίες.

Ας ελπίσουμε – παραφράζοντας ελαφρώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη – η σημερινή ανασκόπηση να μας άφησε κάτι θετικό· κι ας ευχηθούμε με όλη μας τη δύναμη η εβδομάδα που θα ξημερώσει να μας φερθεί καλύτερα απ’ ό,τι φέρθηκε η παρελθούσα στον Στέφανο Κασσελάκη (ή ο Στέφανος Κασσελάκης στην Θεοδώρα Τζάκρη).

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2025 - 09:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ειρηνοποιός άνευ αναγνώρισης, μετακινήσεις άνευ λόγου και παράδοξες ιστορικές συγκυρίες
Ειδήσεις

Ειρηνοποιός άνευ αναγνώρισης, μετακινήσεις άνευ λόγου και παράδοξες ιστορικές συγκυρίες

Ιστορικές μνήμες, συγκινητικές εξομολογήσεις και διακριτικές διαφοροποιήσεις
Ειδήσεις

Ιστορικές μνήμες, συγκινητικές εξομολογήσεις και διακριτικές διαφοροποιήσεις

Συμφωνίες, απορρίψεις και βεντέτες: Οι ειρηνοποιοί, οι ειδήμονες και τα μέντιουμ
Ειδήσεις

Συμφωνίες, απορρίψεις και βεντέτες: Οι ειρηνοποιοί, οι ειδήμονες και τα μέντιουμ

Φθινοπωρινή ραστώνη, ιστορικοί συνειρμοί κι ενθουσιώδεις δηλώσεις
Ειδήσεις

Φθινοπωρινή ραστώνη, ιστορικοί συνειρμοί κι ενθουσιώδεις δηλώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα
Ανεμοδείκτης

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Γλαβίνας: «Η εγκληματική ακροδεξιά δεν έχει θέση στον δημόσιο διάλογο» – Βροχή υβριστικών σχολίων από οπαδούς του Κασιδιάρη
Πολιτική

Γλαβίνας: «Η εγκληματική ακροδεξιά δεν έχει θέση στον δημόσιο διάλογο» – Βροχή υβριστικών σχολίων από οπαδούς του Κασιδιάρη

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα

Ο κύβος ερρίφθη δηλώνει στενός συνεργάτης του Σαμαρά: «Το εκλογικό ποσοστό θα είναι έκπληξη για όλους»
Πολιτική

Ο κύβος ερρίφθη δηλώνει στενός συνεργάτης του Σαμαρά: «Το εκλογικό ποσοστό θα είναι έκπληξη για όλους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:55

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:37

«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:16

Γαλλία: Πρόταση-μαμούθ $34 δισ. στην Ινδία για 114 Rafale

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:57

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ