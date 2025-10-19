Ο «βασιλιάς» της ειρήνης, οι θιγμένοι (πρώην) σύντροφοι κι οι Κασσάνδρες

Με Τραμπ έκανε πρεμιέρα η τρίτη και φαρμακερή εβδομάδα του Οκτωβρίου, με Τραμπ έριξε και αυλαία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να μην αφήσει κανένα περιθώριο στην Επιτροπή των Νόμπελ για το 2026, αφού μέχρι τότε υπολογίζει να έχει γίνει κι επισήμως ο «βασιλιάς» της ειρήνης.

Ένας «βασιλιάς», βέβαια, που καθώς φαίνεται δεν είναι κι ιδιαιτέρως αγαπητός· ή καλύτερα πολλοί από τους υπηκόους του λατρεύουν να τον μισούν – μην ξεχνάμε, φυσικά, πως υπάρχουν κι άλλοι τόσοι (ή και περισσότεροι) που τον λατρεύουν σκέτο.

Πάντως, πάρα τον αγόγγυστο κάματο στα διεθνή, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μαζικές διαδηλώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επτά εκατομμύρια πολίτες να τον απαξιώνουν, να τον κοροϊδεύουν και – με λίγα λόγια – να του ζητούν να τους αδειάσει τη γωνιά.

«Έτσι είστε;», είπε κι εκείνος, και δεν έχασε χρόνο· ανέβασε ένα υψηλής αισθητικής βίντεο στα social media, με τον ίδιο να παριστάνει τον πιλότο μαχητικού (με στέμμα κιόλας) και πετώντας πάνω από τις αμερικανικές πόλεις να «βομβαρδίζει» τους διαδηλωτές με έναν παχύρευστο πολτό που μοιάζει με λάσπη ή… τέλος πάντων, με κάτι άλλο ακόμη λιγότερο ευγενές.

Χοντροκομμένο, ναι. Κι επίσης μία ακόμη απόδειξη πως η Τεχνητή Νοημοσύνη, στα κατάλληλα χέρια, γεννάει τέρατα. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς – και λίγο ευαίσθητοι ίσως – κι ας παραδεχτούμε ότι όποιος και να ’ταν στη θέση του, αναπόφευκτα θα πληγωνόταν εάν μετά από τη μεγαλειώδη βεγγέρα στο Ισραήλ και την υπογραφή της συμφωνίας της χρονιάς στην Αίγυπτο και την ακαταπόνητη προσπάθεια επίλυσης του Ουκρανικού, η μοίρα του έπαιζε τέτοιο παιχνίδι.

Δηλαδή, εντάξει, ακόμη κι ο Σεμπεστιάν Λεκορνί κατάφερε να επιβιώσει μετά κόπων και βασάνων, δίχως να έχει να επιδείξει και κανένα σπουδαίο επίτευγμα· ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε και τη μεγάλη υπόσχεση για «διαρκή ειρήνη» στη Μέση Ανατολή (άλλο αν είναι μεταξύ φθοράς κι αφθαρσίας ήδη απ’ την πρώτη βδομάδα), είναι δυνατόν να βρίσκεται πάλι με την πλάτη στον τοίχο; Εντάξει, έβγαλε και κάνα δυο φορές την Εθνοφρουρά για προαυλισμό και σκοπεύει, shutdown ένεκα, να κλείσει το Υπουργείο Παιδείας… δεν είναι δα και τόσο τραγικά τα πράγματα.

Τώρα, βέβαια, θα μου πεις, και σιγά τον τοίχο· τι τον έχει πτοήσει μέχρι σήμερα, για να τον πτοήσει αυτό; Σωστά. Μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται πως είναι ικανός να τον στριμώχνει, αφού τον έχει μια στο καρφί και μια στο πέταλο· τη μια πηγαίνει με τα νερά του και την άλλη του ζητάει της Παναγιάς της μάτια για να συμφωνήσει σε εκεχειρία – το Ντόνετσκ για την ακρίβεια, καταπώς λέει η WP· τη μια του υπόσχεται συνάντηση και την άλλη κάνει ό,τι μπορεί για να την καθυστερήσει· και τέλος πάντων, ένα τηλεφώνημα πέφτει και χάνουμε τ’ αυγά και τα Πασχάλια.

Εν πάση περιπτώσει, μικρό το κακό, διότι – ούτως ή άλλως – αλλού κοιμόμαστε κι αλλού ξυπνάμε· και τα παραδείγματα ουκ ολίγα. Ένα ακόμη πρόσφατο η αναζωπύρωση της κρίσης με το Πεκίνο, που ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί πως τον «εξανάγκασε» να επιβάλει δασμό 100%, ενώ η Κίνα του απαντά ότι σπέρνει τον πανικό παγκοσμίως. Πάντως, θα λέγαμε – έτσι, για να κάνουμε μια πρόταση κι ας πέσει χάμω – ν’ αφήσει τους Κινέζους στην ησυχία τους και ν’ αρχίσει να ασχολείται λιγάκι με το ζήτημα Αφγανιστάν – Πακιστάν, γιατί Νόμπελ όπως πάει δεν θα δει ούτε με το κιάλι.

Για να μην μας παίρνει το παράπονο, όμως, έχουμε και δικά μας ζόρια…

με πρώτο και καλύτερο την τύχη του Άγνωστου Στρατιώτη· θέμα που μας κράτησε απασχολημένους όλη την εβδομάδα – κι απ’ ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να μας κρατά, μέχρι να έρθει αυτή η ριμάδα η τροπολογία, μπας και καταλάβουμε τι μέλλει γενέσθαι.

Μέχρι στιγμής, μας τα ’πε (με την πρέπουσα ευαισθησία) ο κ. Φεύγας, μας τα ξανάπε η κα Σδούκου, μας τα φρεσκάρισε κι ο Παύλος Μαρινάκης από το «βήμα» ψυχαγωγικής εκπομπής του Σαββατοκύριακου· οπότε δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τις εξελίξεις, οι οποίες, άλλωστε, θα έρθουν είτε μας αρέσει, είτε όχι.

Και ποιος ξέρει, ίσως μαζί τους φέρουν και τον Πάνο Καμμένο, ο οποίος αφής και βγήκε ξανά στο μεϊντάνι, δεν λέει να αφήσει βδομάδα να πάει χαμένη. «Είμαι στο παρά πέντε της επιστροφής», μας είπε απλά, λιτά, απέριττα κι… απειλητικά, τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας είναι όντως στο παρά πέντε, με την «Ιθάκη» να μην βλέπει την ώρα να μπει σε κάθε σπίτι από τα μέσα Νοέμβρη κι εξής.

Ε, σε κάθε σπίτι τώρα… σχεδόν. Μάνι μάνι ξέρουμε ένα, στο οποίο δεν θα μπει σίγουρα (ή θα μπει λάθρα), κι αυτό δεν είναι άλλο από της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ακούει «Τσίπρας» και γίνεται ταύρος εν υαλοπωλείω, όπως απέδειξε και η ομολογουμένως συντομότατη παρουσία της σε εκπομπή του Σαββάτου (18/10).

Και μπορεί η κα Κωνσταντοπούλου να τα βρόντηξε κάτω και να έφυγε κακήν κακώς, όμως ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος, μίλησε εκτενώς για το «λάθος» του να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο τώρα – που είδε το φως το αληθινό – χαρακτήρισε ως «αμοραλιστή»· και μάλιστα παλαιάς κοπής.

Ωστόσο, η κα Κωνσταντοπούλου δεν είναι η μόνη που απέφυγε να ασχοληθεί με το ζήτημα· το ίδιο έπραξε – κομψότερα φυσικά – και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος δήλωσε πως δεν θα σχολιάσει τις κινήσεις Τσίπρα, αφού όπως και να ’χει δεν αποτελούν λύση στο μέγα πρόβλημα της χώρας, ότι δηλαδή είναι καράβι ακυβέρνητο και μάλιστα με ευθύνη της κυβέρνησης· κάτι που πάνω κάτω είπε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κάνοντας λόγο για κρίση απαξίωσης, απονομιμοποίησης και αμφισβήτησης.

Εθίγη η κυβέρνηση απ’ όλα τούτα; Φήμες λένε πως στο Μαξίμου δεν έβαλαν και τα κλάματα, αφού οι δουλειές που ήταν να γίνουν αυτήν την εβδομάδα ολοκληρώθησαν επιτυχώς. Βασικά, η καμπάνα χτυπάει για το διαβόητο νομοσχέδιο που θα εκσυγχρονίσει την εργασία και θα φέρει δικαιοσύνη, ασφάλεια και απλούστευση των διαδικασιών, κατά την κυβερνητική ερμηνεία· ή απλώς θα νομιμοποιήσει την δεκατριάωρο, χαρίζοντας μας λίγες εργάσιμες ώρες παραπάνω, κατά την ερμηνεία… όλων των υπολοίπων. Ο καθείς διαλέγει και παίρνει.

Πάντως, ο πρωθυπουργός όλα αυτά τα χαρακτήρισε ως fake news της αντιπολίτευσης και, φυσικά, δεν έχουμε κανέναν λόγο να τον αμφισβητήσουμε.

Άλλωστε, όπως θα έλεγε κι ο (λαλίστατος) Άδωνις Γεωργιάδης, η Αριστερά «πουλάει μιζέρια», κλαίγεται κι αρνείται να χαρεί τη ζωή. Ας μην μπούμε, όμως, σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες κι ας αποφύγουμε να καταπιαστούμε με τις λοιπές εξομολογητικές (σε κάποια τηλεόραση, μάλιστα, χαρακτηρίστηκαν και ως «γενναίες» ή άκρως «ανθρώπινες») δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.

Ας κάνουμε, αντ’ αυτού, μια σύντομη μνεία στο e-mail Βορίδη δια του οποίου επεχείρησε να αποκαταστήσει την εικόνα του, μετά την κατάθεση Βάρρα στην Εξεταστική· στην νέα κόντρα της πόλης μεταξύ του δημάρχου, Χάρη Δούκα, και της Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου για το Γηροκομείο Αθηνών – μία κόντρα που προβλέπεται να μας δώσει κι άλλο «ψωμί»· και στις νέες δημοσκοπήσεις, βάσει των οποίων οι πολίτες είναι βαθιά δυσαρεστημένοι απ’ την κυβέρνηση, αλλά η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να έχει διψήφιο προβάδισμα.

Τι να πεις, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου… Πάλι καλά να λέμε που δεν θα πάμε στην κάλπη αύριο και προλαβαίνουμε να τα ζυγίσουμε λίγο ακόμη πριν το ρίξουμε μονοκούκι Μητσοτάκη.

Ένα ζύγι, ας πούμε, που όλως παραδόξως δεν έκανε η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πριν αποφασίσει να επαναφέρει τη… βασιλεία στον τόπο. Καλά, προφανώς, κανένα ζύγι δεν έκανε κι ο Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν το είχε και σκοπό· ας μην ασχοληθούμε, όμως, περαιτέρω με τέτοιες… κακίες.

Ας ελπίσουμε – παραφράζοντας ελαφρώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη – η σημερινή ανασκόπηση να μας άφησε κάτι θετικό· κι ας ευχηθούμε με όλη μας τη δύναμη η εβδομάδα που θα ξημερώσει να μας φερθεί καλύτερα απ’ ό,τι φέρθηκε η παρελθούσα στον Στέφανο Κασσελάκη (ή ο Στέφανος Κασσελάκης στην Θεοδώρα Τζάκρη).