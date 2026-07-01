ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες
Ειδήσεις
21:10 - 01 Ιουλ 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε την Τετάρτη (1/7) τις ποινές για τους 57 κατηγορούμενους αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση παράτυπης λήψης ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.        

Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία έτη, καθώς και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ σε συνολικά 28 καταδικασθέντες. Σε όλους τους καταδικασθέντες χορηγήθηκε τριετής αναστολή εκτέλεσης των ποινών, ενώ με ομόφωνη απόφαση δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της υπόθεσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη. Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί αν τρεις ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου έχουν διαπράξει το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και αν προκύπτουν ευθύνες και για άλλα στελέχη του οργανισμού που φέρονται να συνέβαλαν στην αποδέσμευση των υπό έλεγχο ΑΦΜ και στην καταβολή ενισχύσεων από το εθνικό απόθεμα του 2020.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι καταδικασθέντες παραγωγοί φέρονται να είχαν λάβει παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους χιλιάδων ευρώ, δηλώνοντας εκτάσεις στην περιοχή της Καστοριάς ως βοσκοτόπια και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 22:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Politico: Η ΕΕ επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για επίτευξη νέας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο
Ειδήσεις

Politico: Η ΕΕ επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για επίτευξη νέας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο

Ανδρουλάκης για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: Οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να τιμωρηθούν
Ειδήσεις

Ανδρουλάκης για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: Οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να τιμωρηθούν

Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα
Ειδήσεις

Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

Λήγει η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»
Ειδήσεις

Λήγει η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους
Ειδήσεις

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 23:20

Wall Street: Υποχώρηση για τον Nasdaq λόγω ρευστοποιήσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Magazino
01/07/2026 - 22:57

Στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτική
01/07/2026 - 22:52

Marc: Νέες εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θέλει το 56,7% – Πόσοι λένε «ναι» στον Σαμαρά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 22:40

ΔΥΠΑ: Παράταση υποβολής ενστάσεων για την πλήρωση 73 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών

Οικονομία
01/07/2026 - 22:34

Στουρνάρας: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ

Magazino
01/07/2026 - 22:30

«Winter Sheep»: Γιατί κάποιοι άνθρωποι νιώθουν ότι γεννήθηκαν τη λάθος εποχή

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/07/2026 - 22:15

Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
01/07/2026 - 22:00

Bloomberg: Η Ευρώπη θωρακίζει τη χαλυβουργία της απέναντι στην κινεζική υπερπροσφορά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 21:40

Politico: Γιατί οι οπαδοί της Βοσνίας υποστηρίζουν και την Παλαιστίνη

Magazino
01/07/2026 - 21:30

Από κακοποιημένο αδέσποτο, διεθνής ήρωας: Ο σκύλος που συγκίνησε τον πλανήτη σώζοντας 13 ζωές από τα συντρίμμια

Ειδήσεις
01/07/2026 - 21:10

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες

Πολιτική
01/07/2026 - 20:54

Καλαφάτης: Η Ελλάδα χτίζει την πραγματική της ισχύ στη γνώση, την έρευνα και τη δημιουργία

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:34

Politico: Η ΕΕ επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για επίτευξη νέας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:15

Ανδρουλάκης για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: Οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να τιμωρηθούν

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:02

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:00

Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:45

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 19:20

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:14

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

Πολιτική
01/07/2026 - 19:05

Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:53

Space Hellas: Διευρύνει την πλατφόρμα SenseOne ΙοΤ με υπηρεσία Managed Data Lake

Πολιτική
01/07/2026 - 18:47

Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:42

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:40

EY για ελληνικές επιχειρήσεις: Αισιοδοξία για ανάπτυξη, αλλά «αγκάθια» το εργατικό κόστος και η έλλειψη ταλέντου

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:29

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:07

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:05

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Πολιτική
01/07/2026 - 18:03

Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:01

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

Πολιτική
01/07/2026 - 17:57

Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ