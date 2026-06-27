Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Η αυστραλιανή κυβέρνηση προχωρά σε περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, ενισχύοντας τις αρμοδιότητες της αρμόδιας εποπτικής αρχής και προβλέποντας σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά την απαγόρευση πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανίζι, κατηγόρησε τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ότι δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, υπογραμμίζοντας πως εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ανήλικοι κάτω των 16 ετών που διατηρούν ενεργούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, το ανώτατο διοικητικό πρόστιμο για τις πλατφόρμες που αποτυγχάνουν να αποτρέψουν τη δημιουργία ή διατήρηση λογαριασμών από ανηλίκους θα αυξηθεί στα 99 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 68 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Παράλληλα, η νέα νομοθεσία θα ενισχύσει τις εξουσίες της επιτρόπου eSafety, δίνοντάς της τη δυνατότητα να απαιτεί από τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να προσκομίζουν αναλυτικά στοιχεία και αποδείξεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει για την αποτροπή πρόσβασης παιδιών κάτω των 16 ετών στις υπηρεσίες τους.

«Είναι σαφές ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δεν κάνουν αρκετά για να συμμορφωθούν με τον νόμο. Εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στα social media», δήλωσε ο Άντονι Αλμπανίζι, υπερασπιζόμενος την ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία.

Την ίδια στιγμή, η αυστραλιανή αρχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο διερευνά πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας από το Facebook και το Instagram της Meta Platforms, καθώς και από τις πλατφόρμες Snapchat, TikTok και YouTube, εξετάζοντας κατά πόσο έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της απαγόρευσης.

Από την έναρξη ισχύος του μέτρου, τον περασμένο Δεκέμβριο, έχουν απενεργοποιηθεί περισσότεροι από 5 εκατομμύρια λογαριασμοί. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή της απαγόρευσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Ειδικότερα, παρατηρητική μελέτη του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 400 έφηβοι, κατέγραψε ότι πάνω από το 85% των συμμετεχόντων ηλικίας κάτω των 16 ετών συνέχισαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά το τρίμηνο που ακολούθησε την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η αυστραλιανή πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, με περισσότερες από δύο δωδεκάδες κυβερνήσεις να εξετάζουν ή να προωθούν αντίστοιχους περιορισμούς για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ινδονησία, η Βραζιλία και ο Καναδάς.

Ανάλογες εξελίξεις καταγράφονται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η κυβέρνηση πρότεινε αυτόν τον μήνα την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών, με στόχο να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο πριν από τα Χριστούγεννα.