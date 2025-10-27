Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας σε πανηγύρι στον Κίσσαμο - Δήλωσε μετανιωμένος

Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.

Ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας 51χρονου ξαδέλφου του με τρεις σφαίρες, κατά την διάρκεια γιορτής στο Έλος Κισσάμου, εμφανίστηκε συνοδεία του δικηγόρου του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων όπου αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το τι όπλισε το χέρι του.

Ο δράστης με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον συγγενή του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο 23χρονος δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε διαφορές με τον 51χρονο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν από λίγες ημέρες το θύμα σε ένα καυγά χτύπησε τον δράστη.

Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.

Σύμφωνα με μέσα της Κρήτης ο δράστης δήλωσε στους αστυνομικός συγκλονισμένος και μετανιωμένος για ό,τι συνέβη, υποστηρίζοντας πως πυροβόλησε γιατί φοβήθηκε το θύμα όταν έκανε κίνηση «σα να πήγαινε να βγάλει κάτι».