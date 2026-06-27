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Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του
Ναυτιλία
10:19 - 27 Ιουν 2026

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε η περιπέτεια των 1.246 επιβατών του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κίσαμος», καθώς το πλοίο έλαβε το απαραίτητο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο και απέπλευσε για τη συνέχιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν το πλοίο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα, υπέστη αιφνίδια διακοπή ηλεκτροδότησης (μπλακάουτ). Η βλάβη είχε ως συνέπεια την προσωρινή απώλεια πρόωσης και την προσάραξη του πλοίου σε αβαθή, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα.

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των 1.246 επιβατών και των 108 μελών του πληρώματος, ενώ η επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια.

Μετά τον κατάπλου στον Αδάμαντα, ακολούθησε σειρά τεχνικών επιθεωρήσεων από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του πλοίου και να αξιολογηθεί αν μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι του με ασφάλεια.

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Στο πλαίσιο των ελέγχων πραγματοποιήθηκε και υποβρύχια επιθεώρηση από εξειδικευμένο δύτη, κατά την οποία δεν εντοπίστηκαν σοβαρές ζημιές στο κύτος. Οι πρώτες διαπιστώσεις κάνουν λόγο για επιφανειακές εκδορές, χωρίς να έχει καταγραφεί εισροή υδάτων ή άλλη βλάβη που να επηρεάζει την αξιοπλοΐα του πλοίου.

Με την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, εκδόθηκε το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, δίνοντας το «πράσινο φως» για τη συνέχιση του δρομολογίου προς τον τελικό προορισμό του.

Οι επιβάτες παρέμειναν στο πλοίο καθ' όλη τη διάρκεια των ελέγχων, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη της διαδικασίας μέχρι την οριστική αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.

Για τα ακριβή αίτια της αιφνίδιας διακοπής ηλεκτρικής ενέργειας και της επακόλουθης προσάραξης διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα του περιστατικού.

Η ενημέρωση του Λιμενικού

Στην ενημέρωσή του το Λιμενικό αναφέρει για το περιστατικό:

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μήλου για προσάραξη του Επιβατηγού – Οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» σε αβαθή πλησίον του λιμένα Μήλου. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Μήλου εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, όταν παρουσίασε απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (blackout), ενώ στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5-6 μποφόρ.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), στο σημείο κατέπλευσαν άμεσα ένα Περιπολικό Σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα αλιευτικό σκάφος και ένα παραπλέον πλοίο. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια αποκόλλησης, διενεργήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος των υφάλων από ιδιώτη δύτη. Στη συνέχεια, το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε αυτοδύναμα και με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου, συνοδευόμενο από το ΠΛΣ.

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος, ενώ το σύνολο των επιβατών παραμένει εντός του πλοίου. Παράλληλα, δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

Από το Λιμεναρχείο Μήλου απαγορεύτηκε άμεσα ο απόπλους του πλοίου, το οποίο παραμένει προσδεδεμένο με ασφάλεια στον λιμένα. Στο «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» διενεργείται ενδελεχής επιθεώρηση σε όλους τους τομείς για τη διακρίβωση των αιτιών της βλάβης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλά του εντός του λιμένα.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή της Μήλου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η ANEK Lines ενημερώνει ότι σήμερα 27 Ιουνίου 2026 στις 03:10, το πλοίο Κίσσαμος το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Χανιά παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα μηχανοστασίου.

Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος. Η Εταιρία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη με νέα ανακοίνωση».

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