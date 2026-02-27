Λουτράκι: Στα χέρια της αστυνομίας 17χρονος φερόμενος δράστης της δολοφονίας του συνομηλίκου του

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αιχμηρό αντικείμενο στο Λουτράκι, τα ξημερώματα της Παρασκευής, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 17χρονος να χάσει τη ζωή του και ένας 19χρονος να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο φερόμενος δράστης οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου.

Ο 19χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας, φέρεται να υπέδειξε συγκεκριμένο άτομο ως τον δράστη της επίθεσης. Πληροφορίες του pelop.gr αναφέρουν ότι πίσω από το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να κρύβονται διαφορές που σχετίζονται είτε με υπόθεση κλοπής, είτε με φθορές σε μηχανάκι ενός εκ των εμπλεκομένων.

Το βράδυ πριν από την τραγωδία, ο 17χρονος και ο 19χρονος είχαν μεταβεί σε άλσος κοντά στον περιφερειακό Λουτρακίου, όπου συναντήθηκαν με το πρόσωπο που κατονομάστηκε από τον 19χρονο.

Μετά τη συμπλοκή, ο 17χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, όπου τον εντόπισε ο αδερφός του τα ξημερώματα σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

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Νοσηλεία και χειρουργείο για τον 19χρονο

Ο 19χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λουτρακίου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Κορίνθου, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία της Αθήνας. Φέρει τραύμα στην κοιλιά, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αρχικά, είχε δηλώσει ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα προέρχονταν από αιχμηρό αντικείμενο. Η εκδοχή αυτή δεν έπεισε τις αρχές, οι οποίες άρχισαν να διερευνούν τη σύνδεση των δύο περιστατικών, τον θάνατο του 17χρονου και τον τραυματισμό του 19χρονου.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτίων της αιματηρής επίθεσης.