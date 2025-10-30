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ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα έφοδος της οικονομικής αστυνομίας – Κατάσχεση του αρχείου αιτήσεων του 2025
Ειδήσεις
12:18 - 30 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα έφοδος της οικονομικής αστυνομίας – Κατάσχεση του αρχείου αιτήσεων του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Νέα επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας και της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών πραγματοποιήθηκε σήμερα (30/10) το πρωί στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που είναι σε εξέλιξη από το καλοκαίρι.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ολόκληρο το αρχείο αιτήσεων για τις επιδοτήσεις του 2025, δεδομένου ότι αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία για το τρέχον έτος, ενώ για τα προηγούμενα χρόνια η κατάσχεση είχε ήδη πραγματοποιηθεί.

Οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα ύπαρξης επιπλέον παράνομων δραστηριοτήτων από ήδη εμπλεκόμενα πρόσωπα σε γνωστές υποθέσεις ή την ύπαρξη στοιχείων που θα μπορούσαν να συνδέουν νέα άτομα με τις έρευνες.

Τα ψηφιακά αρχεία, οι σκληροί δίσκοι και οι φάκελοι μεταφέρονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια και στην Οικονομική Αστυνομία, όπου θα συνεχιστεί η ανάλυσή τους προκειμένου να βρεθούν στοιχεία σχετικά με το σκάνδαλο επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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