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Συνεχίζεται το «πάρτι» στις αγροτικές επιδοτήσεις – Γιατί απαιτεί η Κομισιόν επιστροφή χρημάτων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09:50 - 30 Σεπ 2026

Συνεχίζεται το «πάρτι» στις αγροτικές επιδοτήσεις – Γιατί απαιτεί η Κομισιόν επιστροφή χρημάτων

Reporter.gr Newsroom

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 Νέα έκθεση της Κομισιόν, περίπου 40 σελίδων, φέρνει στο φως νέα προβλήματα στον ελληνικό πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στον τρόπο ελέγχου και καταβολής των ενισχύσεων για τις βιολογικές καλλιέργειες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, που εστάλη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και την ΑΑΔΕ, περιλαμβάνει τα ευρήματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2026, μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε 338 πιστοποιητικά ενώ βρισκόταν σε αναστολή, ενώ περίπου 100 επιχειρήσεις φέρεται να επιδοτήθηκαν χωρίς ελέγχους. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι, παρά τις προηγούμενες αποκαλύψεις, τα προβλήματα στον μηχανισμό ελέγχων δεν σταμάτησαν. Το «πάρτι», φαίνεται, είχε ακόμη δουλειά να κάνει.

Η Κομισιόν ζητά επιστροφές

Στο συμπέρασμά της, η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση μέρους των δαπανών που καλύφθηκαν από τα ευρωπαϊκά γεωργικά ταμεία.

Με απλά λόγια, η Ελλάδα μπορεί να κληθεί να επιστρέψει χρήματα λόγω των παρατυπιών και των ανεπαρκών ελέγχων.

Και εδώ εμφανίζεται ένα ακόμη παράδοξο: η χώρα καλείται να προσδιορίσει πόσα χρήματα πρέπει να επιστραφούν, ενώ δεν φαίνεται να έχει ακόμη σαφή εικόνα ούτε για τον αριθμό των δικαιούχων των ενισχύσεων για τα βιολογικά. Σε ορισμένα έγγραφα αναφέρονται περίπου 85.000 δικαιούχοι, ενώ σε άλλα περισσότεροι από 100.000.

Η Κομισιόν χαρακτηρίζει επίσης αναξιόπιστους τους φορείς πιστοποίησης. Το ελληνικό κράτος έχει ήδη ανακαλέσει τη λειτουργία τεσσάρων από αυτούς.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από την πλευρά του υποστηρίζει ότι τα περισσότερα στοιχεία δόθηκαν από το ίδιο και επισημαίνει ότι έχουν ήδη σταματήσει δύο προγράμματα, αυτά της μελισσοκομίας και της κτηνοτροφίας. Παράλληλα, εξετάζεται η μεταφορά των σχετικών ελέγχων από τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» στο υπουργείο.

Ο λογαριασμός μπορεί να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ

Η Ελλάδα καλείται να απαντήσει στην Κομισιόν έως τις 14 Νοεμβρίου για το ύψος των ποσών που θα επιστραφούν.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μόνο από συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών μπορεί να προκύψει δημοσιονομική διόρθωση περίπου 15%, που μεταφράζεται σε 50 έως 70 εκατ. ευρώ.

Ο λογαριασμός, όμως, δεν σταματά εκεί. Με την προσθήκη και άλλων μέτρων, οι επιστροφές μπορεί να φτάσουν τα 100 εκατ. ευρώ ανά έτος χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξετάζονται επιστροφές για τα έτη 2025 και 2024, ενώ σε μία περίπτωση και για το 2023.

Έτσι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, ο συνολικός λογαριασμός ενδέχεται να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ.

Και κάπου εδώ βρίσκεται το πιο απλό ερώτημα: ποιος θα πληρώσει;

Αν οι δημοσιονομικές διορθώσεις επιβεβαιωθούν, το κόστος θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, τελικά, τον φορολογούμενο.

Το πάρτι των επιδοτήσεων μπορεί να έγινε αλλού. Ο λογαριασμός, πάντως, φαίνεται πως θα έρθει στο Δημόσιο.

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 09:58
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