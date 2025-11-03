Πρεσβεία ΗΠΑ για Γκιλφόιλ: Διαχρονική η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας

Με ανάρτηση της η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα αναφέρεται στην άφιξη επί ελληνικού εδάφους της νέας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ τονίζοντας τη διαχρονική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά η πρεσβεία των ΗΠΑ αναφέρει σε ανάρτηση της στο Χ: «Η νεοαφιχθείσα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η διαχρονική ισχύς της σχέσης ΗΠΑ–Ελλάδας οφείλεται στη δέσμευση και αφοσίωση του προσωπικού της Αποστολής. Κάθε μέρα, αυτή η ομάδα προωθεί τα αμερικανικά επιχειρηματικά συμφέροντα, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς δεσμούς και κάνει πολλά ακόμα».