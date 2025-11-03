Wall: Οι συμφωνίες των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών διέσωσαν τους δείκτες
Χρηματιστήρια
23:17 - 03 Νοε 2025

Wall: Οι συμφωνίες των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών διέσωσαν τους δείκτες

Reporter.gr Newsroom
Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έκλεισε με σημαντική άνοδο τη Δευτέρα 3/11, καθώς οι επενδυτές εστίασαν περαιτέρω σε μετοχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) μετά από μια σειρά ανακοινώσεων συμφωνιών.

Ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,46% στις 23.834,723 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,17% στις 6,851.97 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε απώλειες 226 μονάδων, ή 0,48% στις 47,336.68 μονάδες.

Η Amazon, ένα από τα γνωστά «Magnificent Seven», στήριξε την αγορά, με τις μετοχές της να ανεβαίνουν κατά 4% μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την OpenAI. Η συνεργασία αυτή θα αξιοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia.

Οι μετοχές εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ ανέβηκαν επίσης, μετά τη συμφωνία ύψους 9,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της εταιρείας data center Iren και της Microsoft για την πρόσβαση σε Nvidia GB300 GPUs. Η Micron Technology ενισχύθηκε κατά 5%, οδηγώντας την άνοδο των μετοχών μικροτσίπ, ενώ η Nvidia σημείωσε άνοδο 2%. Ο δείκτης VanEck Semiconductor ETF (SMH) αυξήθηκε περίπου 1%, ενώ οι μετοχές της Iren έκλεισαν με άνοδο 12%.

Η Nvidia συνέχισε την ανοδική πορεία μετά την ανακοίνωση της Microsoft ότι εξασφάλισε άδειες εξαγωγής από τη διοίκηση Trump για αποστολή chips στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη Microsoft να επενδύει συνολικά 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιοχή έως το τέλος του 2029.

Παρά την άνοδο των μετοχών τεχνολογίας, η γενική εικόνα ήταν αδύναμη, καθώς περισσότερες από 400 μετοχές του S&P 500 έκλεισαν πτωτικά. Η περιορισμένη διάχυση της ανόδου αποτελεί διαρκή ανησυχία, παρά την ώθηση της ΤΝ στην αγορά τον Οκτώβριο.

Ο Gil Luria, επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στη D.A. Davidson, τόνισε στο CNBC ότι «η αγορά ανταμείβει σήμερα τους βασικούς παίκτες της ΤΝ», αναφερόμενος σε Nvidia, Microsoft, Google, Amazon και Palantir. Όπως εξήγησε, οι εταιρείες αυτές εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την ΤΝ και καταγράφουν θετική ζήτηση, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να επεκτείνουν τη χωρητικότητα μέσω ενοικίασης από νέες υποδομές cloud και data centers.

Η Wall Street έκλεισε τον Οκτώβριο με κέρδη, καθώς ο S&P 500 και ο Dow Jones ενισχύθηκαν κατά 2,3% και 2,5%, αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 4,7%, κυρίως λόγω της δυναμικής της ΤΝ και της μείωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 300 εταιρείες του S&P 500 έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, με πάνω από 80% να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με την FactSet. Αυτήν την εβδομάδα αναμένονται πάνω από 100 ακόμη ανακοινώσεις, μεταξύ αυτών των Palantir και AMD.

Σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac, ο S&P 500 παρουσιάζει ιστορικά μέσο όρο κέρδους 1,8% τον Νοέμβριο, καθιστώντας τον τον ισχυρότερο μήνα για τον δείκτη.

Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος στις τιμές μετά το πάγωμα αυξήσεων από τον ΟΠΕΚ+

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν οριακά ανοδικά τη Δευτέρα, καθώς ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε να τερματίσει τις προγραμματισμένες αυξήσεις παραγωγής, με την αγορά να παραμένει επιφυλακτική λόγω φόβων υπερπροσφοράς και ασθενών βιομηχανικών δεδομένων στην Ασία.

Το Brent έκλεισε στα 64,89 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,19%, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε μικρή αύξηση 0,11% στα 61,05 δολάρια.

