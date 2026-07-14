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Marfin: Στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη
Ειδήσεις
18:40 - 14 Ιουλ 2026

Marfin: Στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

Reporter.gr Newsroom
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Η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της Marfin εμφανίστηκε το απόγευμα ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο, όπου δήλωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Παράλληλα, υπέγραψε το σχετικό έγγραφο συναίνεσης, γεγονός που καθιστά την απόφασή της οριστική και μη ανακλητή.

Σύμφωνα με τον Βρετανό δικαστή, η διαδικασία έκδοσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, εκτός εάν προκύψουν καθυστερήσεις από την ελληνική πλευρά. Μέχρι τότε, η 46χρονη θα παραμείνει υπό κράτηση.

Την ίδια ώρα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση. Οι κατηγορούμενοι, γνωστοί με τα προσωνύμια «εναερίτης» και «ψηλός», μεταφέρθηκαν από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη, καθώς και κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι δύο άνδρες πέρασαν αμίλητοι το κατώφλι της ανακρίτριας, όπου ξεκίνησαν οι απολογίες τους.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής τους υποστηρίζουν ότι η δικογραφία στηρίζεται σε ανεπαρκή και αβάσιμα στοιχεία, επισημαίνοντας ότι οι εντολείς τους αρνούνται κάθε εμπλοκή στον φονικό εμπρησμό. Κατά την έναρξη της διαδικασίας κατέθεσαν τα απολογητικά τους υπομνήματα, ενώ στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

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