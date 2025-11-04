Η Ευρώπη κόβει τον «ομφάλιο λώρο» με τη ρωσική ενέργεια – Πώς προχωρά η στρατηγική απεξάρτησης

Από το 2022 μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει 19 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται πλέον και το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εισαγωγή ρωσικού LNG θα απαγορευθεί πλήρως από το 2027, ενώ από το 2028 η απαγόρευση θα επεκταθεί και στο φυσικό αέριο μέσω αγωγών.

Η Ευρώπη συνεχίζει – έστω άθελά της – να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Μόσχας

Παρά τα διαδοχικά κύματα κυρώσεων, η Ευρώπη εξακολουθεί να εισάγει ρωσική ενέργεια, ενισχύοντας έτσι, έμμεσα, τη ρευστότητα των ρωσικών ταμείων. Αυτό οφείλεται κυρίως στα μακροχρόνια συμβόλαια που είχαν συνάψει κράτη και επιχειρήσεις με τη Μόσχα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Στη Γερμανία, για παράδειγμα, προβλέπονται 50 παραδόσεις LNG εντός του 2025, συνολικής αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από κοινοβουλευτική ερώτηση. Παράλληλα, άλλα ευρωπαϊκά κράτη συνεχίζουν να προμηθεύονται ρωσικό LNG μέσω λιμανιών του Βελγίου και της Ισπανίας.

Ρωσικό αέριο: Έχει περιοριστεί στο 10% των ευρωπαϊκών εισαγωγών

Σύμφωνα με στοιχεία του think tank Bruegel, μόνο το τρίμηνο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου 2024, η Ευρώπη εισήγαγε 4,7 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου, εκ των οποίων 3,5 δισ. μέσω LNG – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 10% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου.

Το 2024, η ρωσική συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εισαγωγές ενέργειας εκτιμάται γύρω στο 20%, με συνολική αξία 15,6 δισ. ευρώ. Για σύγκριση, οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε περίπου 19 δισ. ευρώ την ίδια χρονιά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace, μόνο μία ρωσική εταιρεία φέρεται να έχει εξασφαλίσει περίπου 8 δισ. ευρώ από εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, ποσό που καταλήγει άμεσα στο πολεμικό ταμείο του Κρεμλίνου.

Διαφορετικές επιπτώσεις στα κράτη-μέλη

Η εξάρτηση από το ρωσικό LNG διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Το αέριο μεταφέρεται κυρίως με πλοία, γεγονός που σημαίνει ότι χώρες χωρίς λιμάνια δεν μπορούν να εισάγουν LNG. Για αυτές τις περιπτώσεις έχουν προβλεφθεί ειδικές ρήτρες εξαίρεσης από την επερχόμενη απαγόρευση, ώστε να αποφευχθούν ενεργειακές κρίσεις.

Τι θα γίνει με τις τιμές όταν κοπεί το ρωσικό αέριο;

Οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου διίστανται. Κάποιες αναλύσεις προβλέπουν άνοδο των τιμών λόγω περιορισμένης προσφοράς, ενώ άλλες εκτιμούν ότι η παγκόσμια αύξηση της παραγωγής LNG – κυρίως από Κατάρ και Ηνωμένες Πολιτείες – θα μπορούσε να συγκρατήσει την αγορά.

Πάντως, οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς LNG παγκοσμίως παραμένουν η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν. Αν αυξηθεί η ζήτηση στην Ασία, αυτό θα μπορούσε να συμπαρασύρει τις τιμές και στην Ευρώπη, καθιστώντας αναγκαίες νέες στρατηγικές ενεργειακής ασφάλειας.

Από το 40% στο 20% – Συνεχιζόμενη πτώση

Παρά τις δυσκολίες, η Ευρώπη έχει ήδη πετύχει σημαντική μείωση της εξάρτησής της από τη ρωσική ενέργεια. Πριν από την εισβολή, το 40% του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου προερχόταν από τη Ρωσία. Το 2024, το ποσοστό αυτό έχει πέσει στο 20%, ενώ για το 2025 προβλέπεται περαιτέρω πτώση στο 13%, τόσο μέσω αγωγών όσο και LNG.

Διαφωνίες και ρήγματα στις Βρυξέλλες

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ενότητα δεν είναι δεδομένη. Ουγγαρία και Σλοβακία συνεχίζουν να διατηρούν στενές ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία, προσπαθώντας απειλούν συχνά με μπλόκο των νέων κυρώσεων. Στο ίδιο μπλοκ φαίνεται να προστίθεται και η Τσεχία.

Ορισμένοι ευρωβουλευτές κατηγορούν ανοιχτά την Ουγγαρία για υπονόμευση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και ζητούν ακόμη και την αφαίρεση του δικαιώματός της ψήφου στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Αν και κάτι τέτοιο είναι θεωρητικά εφικτό, θεωρείται πολιτικά ακραίο και δύσκολα εφαρμόσιμο.

Η ελληνική περίπτωση

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η ελληνική δεξαμενή σκέψης Green Tank το ορυκτό αέριο που προέρχεται από τη Ρωσία εισάγεται στη χώρα μέσω διαφορετικών μορφών, είτε σε αέρια μορφή μέσω του αγωγού Turkstream από την πύλη Σιδηροκάστρου, είτε σε μορφή υγροποιημένου ορυκτού αερίου (LNG). Στις αρχές Μαΐου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων Το σχέδιο στοχεύει στην απαγόρευση εισαγωγών αερίου μέσω νέων συμβάσεων και υφιστάμενων spot συμβολαίων μέχρι τέλος 2025, και στην πλήρη απαγόρευση εισαγωγών αερίου μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων μέχρι το τέλος του 2027.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο 2025, οι εισαγωγές ρωσικού αερίου στην Ελλάδα μέσω αγωγού πέρασαν στην πρώτη θέση εισαγωγών με 2.51 TWh, καταγράφοντας αύξηση 53% σε σχέση με τον Αύγουστο. Η τελευταία φορά που οι εισαγωγές ρωσικού αερίου ξεπέρασαν αυτές από LNG ήταν το δίμηνο Απρίλιος-Μάιος 2025. Σημειώνεται ότι το ρωσικό αέριο (αγωγού και LNG) απoτέλεσε την πρώτη πηγή εισαγωγών την περίοδο Ιουνίου 2023- Οκτωβρίου 2024 ενώ από τον Νοέμβριο του 2024 και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Eurostat, οι εισαγωγές ρωσικού LNG στην Ελλάδα ήταν μηδενικές.

Σημειώνεται ακόμη ότι η Ελλάδα επιδιώκει να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο, με τη χώρα να εστιάζει στη μεταφορά ενέργειας μέσω του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου που θα τροφοδοτεί τη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη και θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της εμπόλεμης Ουκρανίας. Επιπλέον ο ελληνικός εμπορικός στόλος αναμένεται να παίξει κομβικό ρόλο στην μεταφορά LNG στην Ανατολική Μεσόγειο.