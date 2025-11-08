Βοιωτία: Nέα στοιχεία για τον άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος σε ΙΧ

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Βοιωτίας ο εντοπισμός ενός καμένου αυτοκινήτου, μέσα στο οποίο βρέθηκε απανθρακωμένη σορός.

Το όχημα εντοπίστηκε σε μια εξαιρετικά απομονωμένη περιοχή, ανάμεσα στα χωριά Σκούρτα και Κλειδί, προσβάσιμη μόνο μέσω ενός δύσβατου αγροτικού δρόμου.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν ένας κυνηγός, που περνούσε τυχαία από το σημείο, παρατήρησε το κατεστραμμένο όχημα και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν εκεί διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό υπήρχε ένα απανθρακωμένο άτομο, ενώ εντόπισαν και χειροπέδες, γεγονός που ενισχύει την υποψία ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κ. Δημογλίδου, επιβεβαίωσε πως το όχημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου πραγματοποιείται συλλογή στοιχείων προκειμένου να εντοπιστούν DNA και αποτυπώματα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης της σορού, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του εκτεταμένου βαθμού απανθράκωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, το αυτοκίνητο και η σορός φαίνεται να βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον δύο ημέρες πριν εντοπιστούν. Την έρευνα έχουν αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία εξετάζουν παράλληλα τυχόν δηλωμένες εξαφανίσεις των τελευταίων ημερών, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το θύμα.

Αν και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πρόκειται για προμελετημένη εγκληματική ενέργεια, καθώς οι δράστες φαίνεται να επέλεξαν σκόπιμα ένα απομονωμένο σημείο, γνωρίζοντας πιθανότατα πολύ καλά την περιοχή.