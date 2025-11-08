ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βοιωτία: Nέα στοιχεία για τον άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος σε ΙΧ
Ειδήσεις
11:36 - 08 Νοε 2025

Βοιωτία: Nέα στοιχεία για τον άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος σε ΙΧ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Βοιωτίας ο εντοπισμός ενός καμένου αυτοκινήτου, μέσα στο οποίο βρέθηκε απανθρακωμένη σορός.

Το όχημα εντοπίστηκε σε μια εξαιρετικά απομονωμένη περιοχή, ανάμεσα στα χωριά Σκούρτα και Κλειδί, προσβάσιμη μόνο μέσω ενός δύσβατου αγροτικού δρόμου.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν ένας κυνηγός, που περνούσε τυχαία από το σημείο, παρατήρησε το κατεστραμμένο όχημα και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν εκεί διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό υπήρχε ένα απανθρακωμένο άτομο, ενώ εντόπισαν και χειροπέδες, γεγονός που ενισχύει την υποψία ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κ. Δημογλίδου, επιβεβαίωσε πως το όχημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου πραγματοποιείται συλλογή στοιχείων προκειμένου να εντοπιστούν DNA και αποτυπώματα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης της σορού, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του εκτεταμένου βαθμού απανθράκωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, το αυτοκίνητο και η σορός φαίνεται να βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον δύο ημέρες πριν εντοπιστούν. Την έρευνα έχουν αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία εξετάζουν παράλληλα τυχόν δηλωμένες εξαφανίσεις των τελευταίων ημερών, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το θύμα.

Αν και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πρόκειται για προμελετημένη εγκληματική ενέργεια, καθώς οι δράστες φαίνεται να επέλεξαν σκόπιμα ένα απομονωμένο σημείο, γνωρίζοντας πιθανότατα πολύ καλά την περιοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη για λαθραία καπνικά προϊόντα
Ειδήσεις

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη για λαθραία καπνικά προϊόντα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέλλα: 59χρονη παρασύρθηκε από Ι.Χ.
Ειδήσεις

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέλλα: 59χρονη παρασύρθηκε από Ι.Χ.

ΕΛΑΣ: Εκτροπές κυκλοφορίας για την επιστροφή των εκδρομέων λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – Αναλυτικές οδηγίες
Ειδήσεις

ΕΛΑΣ: Εκτροπές κυκλοφορίας για την επιστροφή των εκδρομέων λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – Αναλυτικές οδηγίες

Μπλόκα: Με καθυστερήσεις συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων – Πού υπάρχει βελτίωση
Ειδήσεις

Μπλόκα: Με καθυστερήσεις συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων – Πού υπάρχει βελτίωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ