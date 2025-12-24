Μπλόκα: Με καθυστερήσεις συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων – Πού υπάρχει βελτίωση

Με δυσκολίες, αλλά αισθητά λιγότερες, συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη (24/12), η έξοδος των εκδρομέων και η κίνηση στις εθνικές οδούς, με τα μπλόκα να παραμένουν σε κεντρικούς κόμβους και τους αποκλεισμούς της Τροχαίας να επηρεάζουν βασικά τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται προς τη Βόρειο Ελλάδα και παρόλο που τα τρακτέρ έχουν παραμερίσει στην άκρη του δρόμου, επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων, και η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι χαμηλές, εντείνοντας τις καθυστερήσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με χθες, Τρίτη (23/12).

Τα ΙΧ και τα λεωφορεία κινούνται στο εθνικό δίκτυο, ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται σε παράπλευρους δρόμους μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Περιφερειακή Πάτρας: Ανοιχτές δύο λωρίδες

Στο ύψος της Εγλκάδας, οι αγρότες άνοιξαν δύο λωρίδες της Περιφερειακής Πατρών, μετά από συνεννόηση με την Τροχαία, μετακινώντας τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου στη ΛΕΑ.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, η κίνηση των αυτοκινήτων θα γίνεται μόνο σε μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα χρησιμοποιείται μόνο για έκτακτα περιστατικά, αλλά και για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας.

Κάστρο Βοιωτία: Κίνηση με περιορισμούς

Με περιορισμούς συνεχίζει η διέλευση των οχημάτων στην περιοχή Κάστρου Βοιωτίας, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ανάσχεση της κυκλοφορίας και καθυστέρηση που φτάνει περίπου τα 20 λεπτά για μια διαδρομή μήκους πέντε χιλιομέτρων.

Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο.

Αποσυμφόρηση από Ριτσώνα μέχρι Θήβα

Η εικόνα από τη Ριτσώνα μέχρι και τη Θήβα είναι καλύτερη, καθώς άνοιξε και δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα.

Η κυκλοφορία από την Αθήνα έως τη Θήβα διεξάγεται πλέον με σαφώς καλύτερη ροή σε σχέση με νωρίτερα, γεγονός που έχει περιορίσει αισθητά την ανάσχεση που παρατηρούνταν στο συγκεκριμένο σημείο. Τα οχήματα κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες και, προς το παρόν, δεν σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, όπως είχε συμβεί τις προηγούμενες ώρες.

Η παρέμβαση αυτή αποσυμπίεσε έναν από τους πιο επιβαρυμένους κόμβους της διαδρομής, επιτρέποντας την ομαλότερη διέλευση των ΙΧ και των λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ, υπό τη συνεχή επιτήρηση της τροχαίας.

Στον κόμβο της Χαλκίδας για τα οχήματα που κινούνται προς Λαμία καταγράφονται ακόμη αρκετά προβλήματα.

Ανοιχτός ο δρόμος στα διόδια Μαλγάρων

Ανοιχτός παραμένει από χθες ο δρόμος στα διόδια των Μαλγάρων, με την κυκλοφορία να έχει αποκατασταθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συνεννόηση ανάμεσα στην Αστυνομία και τους αγρότες ήταν καλή και πλέον δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα είναι διαθέσιμες για τους οδηγούς.

Το πρώτο μπλόκο, που θα συναντήσουν τα αυτοκίνητα είναι στον νότιο κόμβο της Κατερίνης αλλά εκεί είναι μικρή η παράκαμψη και στη συνέχεια τα επόμενα μπλόκα είναι στη Θεσσαλία.

Ανοιχτά είναι μπλόκα στον Δερβένι και στη Χαλκηδόνα, ενώ στην Εγνατία Οδό υπάρχει το μπλόκο στον κόμβο Νησελίου στο ρεύμα προς Βέροια καθώς και στον κόμβο Κερδυλλίων, όπου οι οδηγοί θα χρειαστεί να πάνε από παράκαμψη.

Μπλόκο της Νίκαιας

Στην περιοχή της Νίκαιας η εικόνα στο οδικό δίκτυο παρουσιάζει βελτίωση, καθώς ύστερα από συνεννόηση των αγροτών με τις αστυνομικές αρχές, δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου. Από εκεί διέρχονται πλέον τόσο τα Ι.Χ. όσο και τα φορτηγά οχήματα.

Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, περιορίζοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται από την Αθήνα, οι οποίοι πλέον χρειάζεται να ακολουθήσουν μικρότερη παράκαμψη.

Δυτική Ελλάδα: Εκτροπή της κυκλοφορίας σε δύο σημεία

Σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στην Αιτωλοακαρνανία και Κορίνθου-Πατρών-Πύργου στην Αχαΐα, γίνεται εκτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων, λόγω των μπλόκων που έχουν στηθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκο επί 19 συνεχόμενες ημέρες στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος όπου βρίσκονται τα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Όμως, από χθες Τρίτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Από την πλευρά της η αστυνομία, με δεδομένο ότι τα αγροτικά οχήματα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο, εκτρέπει, για λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 17η συνεχόμενη ημέρα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που είναι τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει να αφήσουν ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για την κίνηση, τόσο των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και των εκδρομέων, αλλά η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, εκτρέπει την κίνηση των αυτοκινήτων, στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι και Γλαύκου.

Οι εκτροπές της κυκλοφορίας προκαλούν αυξημένη κίνηση των οχημάτων μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, όπως στη μικρή περιμετρική οδό, στις παραλιακές οδούς, Ηρώων Πολυτεχνείου, Όθωνος - Αμαλίας και Ακτής Δυμαίων, καθώς και σε τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών.