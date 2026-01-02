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ΕΛΑΣ: Εκτροπές κυκλοφορίας για την επιστροφή των εκδρομέων λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – Αναλυτικές οδηγίες
Ειδήσεις
18:50 - 02 Ιαν 2026

ΕΛΑΣ: Εκτροπές κυκλοφορίας για την επιστροφή των εκδρομέων λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – Αναλυτικές οδηγίες

Reporter.gr Newsroom
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Από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ και δίνει αναλυτικές οδηγίες για την εκτροπή της κυκλοφορίας ώστε οι εκδρομείς να μην συναντήσουν δυσκολίες στην επιστροφή τους λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας.

Βοιωτία

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ως ακολούθως:

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εισέρχονται από τον κόμβο του Μαρτίνου Φθιώτιδας (125,770 χ/θ Α.Θ.Ε.) στον βόρειο παράδρομο Α.Θ.Ε. και από τον κόμβο του Κάστρου, εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..

Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών).

Η κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και των λεωφορείων, διεξάγεται επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από μία λωρίδα κυκλοφορίας, και προς Αθήνα και προς Λαμία.

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δυτική Μακεδονία

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζεται η απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης που ανακοινώθηκε στις 23-12-2025, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ότι συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στην Εγνατία Οδό στο 181,1ο χιλ. (Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας) και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα και Κήπους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Βέροια-Θεσσαλονίκη (ρεύμα προς Κήπους), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο ( κλαδί Νο 1) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 2).

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα (ρεύμα προς Ηγουμενίτσα), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο (κλαδί Νο 3) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 4).

Δυτική Ελλάδα

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο Εθνικό Οδικό στη Δυτική Ελλάδα ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ιόνια Οδός:

Στα διόδια Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση (Αντίρριο – Ιωάννινα).

Περιμετρική Οδός Πατρών:

Στον κόμβο Εγλυκάδας, στην Περιμετρική Οδό Πατρών, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση (Πύργος – Αθήνα).

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι εφικτό, το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης επιστροφής.

Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Περαιτέρω συστήνεται, οι οδηγοί να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον προγραμματισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες αυτές συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ήπειρος

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου υπενθυμίζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Άρτας και Ακαρνανίας, σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός» στην Ήπειρο:

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη χιλιομετρική θέση 140+891 (Ανισόπεδος Κόμβος Άρτας), όπου θα εκτρέπονται μέσω της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αντιρρίου, ενώ η επανείσοδός τους στην «Ιόνια Οδό» θα γίνεται στον Ημικόμβο Κομποτίου (χιλιομετρική θέση 130+513).

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη χιλιομετρική θέση 130+513 (Ημικόμβος Κομποτίου), όπου θα εκτρέπονται μέσω της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ενώ η επανείσοδός τους στην «Ιόνια Οδό» θα γίνεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας (χιλιομετρική θέση 140+891).

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Τελευταία τροποποίηση στις 02/01/2026 - 19:55
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