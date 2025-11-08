Κρήτη: Διπλή διάσωση προσφύγων και μεταναστών
Ειδήσεις
19:58 - 08 Νοε 2025

Κρήτη: Διπλή διάσωση προσφύγων και μεταναστών

Reporter.gr Newsroom
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης προσφύγων και μεταναστών πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκε λέμβος περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, στην οποία επέβαιναν 60 αλλοδαποί. Όλοι διασώθηκαν και επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ στη Γαύδο, όπου τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και φιλοξενούνται προσωρινά υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές, με ανέμους εντάσεως περίπου 2 μποφόρ.

Αργότερα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε δεύτερη επιχείρηση διάσωσης τριών ναυτικών μιλίων νοτίως της Γαύδου. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και περισυνέλεξε 31 ακόμη αλλοδαπούς που επέβαιναν σε άλλη λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν επίσης στο λιμάνι της Καραβέ, όπου βρίσκονται και οι 60 που είχαν διασωθεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, όλοι οι αλλοδαποί αναμένεται, πιθανότατα την Κυριακή, να μεταφερθούν στο προσωρινό κέντρο φιλοξενίας που έχει διαμορφωθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγυιάς στα Χανιά.

