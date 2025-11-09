Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα: Ξεριζώθηκε δέντρο και κατέρρευσε τοιχίο, πλημμύρες στους δρόμους

Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει από το απόγευμα την Κέρκυρα, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, με σοβαρές επιπτώσεις στην πόλη και τις γύρω περιοχές.

Στο κέντρο της πόλης, ένα αιωνόβιο δέντρο ξεριζώθηκε και τμήμα παλιού τοιχίου οχυρώσεων κατέρρευσε, καταπλακώνοντας τρία αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Στο σημείο επιχειρούν αυτήν την ώρα η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι το περιστατικό ήταν αναμενόμενο, καθώς το συγκεκριμένο τοιχίο παρουσίαζε κλίση εδώ και χρόνια.

Σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στους δρόμους περιφερειακά της πόλης, κυρίως κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Παράλληλα, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στη Βόρεια Κέρκυρα, ενισχύοντας τον κίνδυνο για περαιτέρω πλημμύρες και καταστροφές σε υποδομές. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες αυξημένη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία παραμένουν σε υψηλή επιφυλακή, επιχειρώντας για την απομάκρυνση οχημάτων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων οι πολίτες θα πρέπει να μην πλησιάζουν ρέματα και παλιά τμήματα οχυρώσεων, καθώς η στατικότητα των κατασκευών μπορεί να έχει επιδεινωθεί από τον καιρό.