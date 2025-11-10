ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.
Ειδήσεις
12:27 - 10 Νοε 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από το 71,5ο έως το 67,6ο χλμ σε όλες τις λωρίδες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα ισχύει:

Φάση Α-Ασφαλτικές Εργασίες στην Αριστερή Λωρίδα

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 71,5ο έως το 67,6ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα

Φάση Β-Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα και Λ.Ε.Α.

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α. από το 71,5ο έως το 67,6ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Οι εργασίες της φάσης Β’ ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του Σ.Ε.Α. Σχηματαρίου (70,7ο χλμ – προς Αθήνα) για 1 ημέρα από τις 07:00-19:00.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα Δευτέρα 10/11/2025 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 20/12/2025 στις 14:00 ενώ το ωράριο εργασίας θα είναι Δευτέρα-Παρασκευή από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου και Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως τις 14:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - «Έκρηξη» σε ενοίκια, καφέ και κρέας
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - «Έκρηξη» σε ενοίκια, καφέ και κρέας

Η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί στη βιώσιμη ανάπτυξη – Το 1ο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής καθιερώνεται ως θεσμός
Οικονομία

Η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί στη βιώσιμη ανάπτυξη – Το 1ο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής καθιερώνεται ως θεσμός

Χρηστίδης: Η ΝΔ πληρώνει την αλαζονεία της πολύ ακριβά
Πολιτική

Χρηστίδης: Η ΝΔ πληρώνει την αλαζονεία της πολύ ακριβά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 25 Μαΐου έως 19 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 25 Μαΐου έως 19 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Final-4: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τροποποιήσεις στον Ηλεκτρικό
Ειδήσεις

Final-4: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τροποποιήσεις στον Ηλεκτρικό

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων
Ειδήσεις

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ